Conjura дає змогу приймати рішення на основі даних за допомогою інтуїтивно зрозумілих інформаційних панелей і корисної інформації для компаній електронної комерції.

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