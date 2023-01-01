WebCatalog
ColorMagic

ColorMagic

colormagic.app

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ColorMagic» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

ColorMagic — це генератор колірної палітри зі штучним інтелектом. Створіть кольори за ключовим словом для зображення кольору, який ви введете.

Вебсайт: colormagic.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «ColorMagic». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Artimator

Artimator

artimator.io

ColorDesigner.io

ColorDesigner.io

colordesigner.io

DeepFiction AI

DeepFiction AI

deepfiction.ai

Wordkraft

Wordkraft

wordkraft.ai

Adobe Color

Adobe Color

color.adobe.com

neuroflash

neuroflash

neuroflash.com

Deep Dream Generator

Deep Dream Generator

deepdreamgenerator.com

MealPractice

MealPractice

mealpractice.com

AI Recipe Generator

AI Recipe Generator

recipes.lionix.io

Logomakerr.ai

Logomakerr.ai

logomakerr.ai

Stockimg.ai

Stockimg.ai

stockimg.ai

Ipic.ai

Ipic.ai

ipic.ai

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності