Основне призначення цього інструменту — допомогти у створенні палітри кольорів і створювати на її основі відтінки та відтінки. Просто виберіть колір, а програма зробить все інше. Ви можете використовувати попередньо вибрані кольори або засіб вибору кольорів для більшого контролю.

Вебсайт: colordesigner.io

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