Альтернативи - Coinbase

KuCoin Futures

kucoin.com

KuCoin Futures (KuCoin Mercantile Exchange) — це передова платформа для торгівлі криптовалютами, яка пропонує різноманітні ф’ючерси з кредитним плечем, які купуються та продаються в біткойнах та інших криптовалютах. Замість фіатних валют або інших криптовалют KuCoin Futures обробляє лише Bitcoin/ETH...