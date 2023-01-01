Codpartner
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Codpartner» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: codpartner.com
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Codpartner». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
Alma
almapay.com
Smartsupp
smartsupp.com
PodOps Hosting
thepodops.com
Jumia Food Uganda
food.jumia.ug
Daraz Bangladesh
daraz.com.bd
Jumia Food Egypt
food.jumia.com.eg
Jumia Food Nigeria
food.jumia.com.ng
Laybuy Merchant
laybuy.com
Givebutter
givebutter.com
Jumia Food Ghana
food.jumia.com.gh
Jumia Food Kenya
food.jumia.co.ke
Cinode
cinode.com