WebCatalog
Chaskiq

Chaskiq

chaskiq.io

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Chaskiq» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Передова лінія вашого клієнтського досвіду. Платформа обміну повідомленнями для маркетингу, підтримки та продажів.

Вебсайт: chaskiq.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Chaskiq». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

WATI

WATI

wati.io

Crisp

Crisp

crisp.chat

Messagely

Messagely

messagely.com

NetHunt

NetHunt

nethunt.com

MobileMonkey

MobileMonkey

mobilemonkey.com

Olark

Olark

olark.com

Chat Breezes

Chat Breezes

chatbreezes.com

Venntive

Venntive

venntive.com

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zoho CRM Plus

Zoho CRM Plus

zoho.com

Omnichat

Omnichat

omnichat.ai

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності