Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «ChartsWatcher» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

ChartsWatcher — це професійна програма для трейдерів, яка дозволяє фільтрувати та переглядати всі зміни на фондовому, криптовалютному та форекс ринку. Новий стандарт для ринкових сканерів.

Вебсайт: chartswatcher.com

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