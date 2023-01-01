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ChartsWatcher

ChartsWatcher

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Вебсайт: chartswatcher.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

ChartsWatcher — це професійна програма для трейдерів, яка дозволяє фільтрувати та переглядати всі зміни на фондовому, криптовалютному та форекс ринку. Новий стандарт для ринкових сканерів.

Вебсайт: chartswatcher.com

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