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CashFlow Manager

CashFlow Manager

mycashflowmgr.net

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

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Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

CashFlow Manager — це онлайн-система управління грошовими потоками, яка записує, організовує та зберігає всі ваші ділові та особисті фінансові операції.

Вебсайт: mycashflowmgr.net

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «CashFlow Manager». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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