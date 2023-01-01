Carv — це ігровий ідентифікатор користувача, який дає змогу відображати досягнення, знаходити друзів і ігри, здійснювати пряму монетизацію та використовувати його будь-куди.

Вебсайт: carv.io

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