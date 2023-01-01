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CallerDesk

CallerDesk

callerdesk.io

Користуватися вебзастосунком

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

CallerDesk – це компанія хмарної телефонії, яка надає готову до використання платформу голосового зв’язку для компаній. Це допомагає відстежувати всі вхідні/вихідні дзвінки співробітників, дозволяти вашій команді додавати нотатки, відстежувати подальші дії та відгуки клієнтів.

Вебсайт: callerdesk.io

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