CallerDesk – це компанія хмарної телефонії, яка надає готову до використання платформу голосового зв’язку для компаній. Це допомагає відстежувати всі вхідні/вихідні дзвінки співробітників, дозволяти вашій команді додавати нотатки, відстежувати подальші дії та відгуки клієнтів.

Вебсайт: callerdesk.io

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