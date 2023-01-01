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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Bugsnag» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Bugsnag — це програма для моніторингу та звітування про помилки з найкращою у своєму класі функціональністю для мобільних програм. Наш інструмент сповіщає користувачів про баги, помилки тощо. Безкоштовне випробування!

Вебсайт: bugsnag.com

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