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Bugsnag

Bugsnag

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Вебсайт: bugsnag.com

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Bugsnag — це програма для моніторингу та звітування про помилки з найкращою у своєму класі функціональністю для мобільних програм. Наш інструмент сповіщає користувачів про баги, помилки тощо. Безкоштовне випробування!

Вебсайт: bugsnag.com

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