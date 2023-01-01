З Bizmu ви можете легко здійснювати базове керування бухгалтерським обліком з електронним рахунком-фактурою через Інтернет або мобільний пристрій.

Вебсайт: bizmu.com

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