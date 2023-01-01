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Bitsy

Bitsy

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Вебсайт: bitsy.org

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Bitsy — це невеликий редактор для ігор, світів або історій. Мета полягає в тому, щоб полегшити створення ігор, де ви можете ходити, спілкуватися з людьми та бути десь!

Вебсайт: bitsy.org

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