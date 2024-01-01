Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «BetterPlace» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Найбільша в Індії технологічна платформа для управління робочою силою синіх комірців. Betterplace унікальним чином задовольняє вимоги як підприємств, так і робочої сили в фрагментованій і недостатньо обслуговуваній екосистемі. Він дає роботодавцям змогу керувати всім життєвим циклом своєї робочої сили, надаючи їм такі послуги, як наймання, оцінка шукачів роботи, цифрова реєстрація, KYC, навчання, керування відвідуваністю, нарахування заробітної плати, дотримання вимог тощо, а також допомагає синім комірцям отримати навчений і висококваліфікований, з доступом до фінансових послуг і медичних послуг.

Вебсайт: betterplace.co.in

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