WebCatalog
Baiki

Baiki

baiki.app

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Baiki» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Створюйте унікальні казки за допомогою ШІ. За хвилини. Baiki створює унікальні історії, адаптовані до інтересів вашої дитини та дитини у вас, створюючи враження від читання та слухання, як ніхто інший.

Вебсайт: baiki.app

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Baiki». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

TalesAI

TalesAI

talesai.co

NovelAI

NovelAI

novelai.net

Angles

Angles

anglesapp.com

Notey.AI

Notey.AI

notey.ai

to teach

to teach

to-teach.ai

BedtimeStory.ai

BedtimeStory.ai

bedtimestory.ai

Chatable

Chatable

chatable.cc

News Minimalist

News Minimalist

newsminimalist.com

Microsoft Sway

Microsoft Sway

office.com

DeepFiction AI

DeepFiction AI

deepfiction.ai

DreamPress

DreamPress

dreampress.ai

Astria

Astria

astria.ai

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності