Axie Infinity — це всесвіт цифрових домашніх тварин, натхненний покемонами, де гравці можуть битися, торгувати та збирати фантастичних істот, які називаються Аксі.

Вебсайт: axieinfinity.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Axie Infinity Marketplace». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.