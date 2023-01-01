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Axie Infinity Marketplace

Axie Infinity Marketplace

axieinfinity.com

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Axie Infinity — це всесвіт цифрових домашніх тварин, натхненний покемонами, де гравці можуть битися, торгувати та збирати фантастичних істот, які називаються Аксі.

Вебсайт: axieinfinity.com

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