Atlantic Council

Атлантична рада є позапартійною організацією, яка стимулює глобальне лідерство США та співпрацю з союзниками та партнерами.

Вебсайт: atlanticcouncil.org

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