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Artbreeder

Artbreeder

artbreeder.com

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Artbreeder має на меті стати новим типом творчого інструменту, який розширює творчий потенціал користувачів, спрощуючи співпрацю та дослідження. Спочатку Ganbreeder, він почався як експеримент із використання розведення та співпраці як методів дослідження просторів високої складності.

Вебсайт: artbreeder.com

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