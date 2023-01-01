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Apple Feedback Assistant

Apple Feedback Assistant

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Вебсайт: feedbackassistant.apple.com

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Надішліть нам свій відгук і повідомте про помилки. Відгуки розробників є життєво важливими, щоб зробити екосистему Apple ще кращою. Завдяки Feedback Assistant, доступному на iPhone, iPad, Mac і в Інтернеті, можна легко повідомляти про проблеми, з якими ви зіткнулися, і вимагати вдосконалення API, інструментів і сервісів

Вебсайт: feedbackassistant.apple.com

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