American Enterprise Institute

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Israel-Gaza Conflict AEI’s Foreign and Defense Policy scholars are providing real-time analyses of the war’s trajectory, America’s evolving role in the Middle East, and the dynamics of Middle Eastern stability in the shadow of a growingly hostile Iran. A New China Playbook The Chinese Communist Party (CCP) has spun a narrative that China is destined […]

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