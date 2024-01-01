AltText.ai — це генератор альтернативного тексту зображення, який використовує передову технологію штучного інтелекту та комп’ютерного зору. Ви можете створити альтернативний текст за допомогою нашого веб-сайту, плагіна WordPress, програми Shopify або інтеграції для популярних платформ CMS. Ми підтримуємо створення альтернативного тексту більш ніж 130 мовами, додавання ключових слів для оптимізації пошукових систем до вашого альтернативного тексту та навіть спеціалізованого тексту альтернативного продукту електронної комерції з використанням назви вашого продукту та бренду. Альтернативний текст важливий для SEO та доступності веб-сайту. Замість того, щоб наймати копірайтера чи намагатися самостійно написати тисячі описів зображень, використовуйте AltText.ai, щоб швидко обробити всі ваші зображення та створити неймовірно точний альтернативний текст для вашого сайту!

Категорії :

Вебсайт: alttext.ai

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «AltText.ai». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.