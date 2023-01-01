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Additor

Additor

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Вебсайт: additor.io

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Залишайтеся в курсі під час розповсюдження! Additor допомагає вашій команді асинхронно співпрацювати без конфліктів на основі єдиного живого джерела істини. Ви можете впорядковувати та ділитися різними типами вмісту, а також чітко надолужувати контекст за допомогою відстеження змін і версій.

Вебсайт: additor.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Additor». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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