AccioJob пропонує сертифіковані NSDC повні курси та курси аналізу даних для початківців із понад 300 наймаючими партнерами, наставниками з IIT та спеціальною командою працевлаштування.

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