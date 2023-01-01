Sketchful.io ücretsiz bir çevrimiçi çizim ve tahmin oyunudur. Dünyadaki herkesle pictionary oynayın! En hızlı tahmin eden siz olun ve kazanmak için en çok puanı kazanın!

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