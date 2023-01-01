Alternatifler - Zoho Writer
Google Docs
google.com
Google Dokümanlar, Google'ın Google Drive hizmeti kapsamında sunduğu ücretsiz, web tabanlı ofis yazılımı paketinin parçası olarak dahil edilen bir kelime işlemcidir. Bu hizmet aynı zamanda sırasıyla bir e-tablo ve sunum programı olan Google E-Tablolar ve Google Slaytlar'ı da içerir. Google Dokümanla...
Microsoft Word Online
microsoft.com
Microsoft Word'ün çevrimiçi sürümüyle ücretsiz olarak işbirliği yapın. Belgeleri OneDrive'a kaydedin. Bunları başkalarıyla paylaşın ve aynı anda birlikte çalışın. Microsoft Word, Microsoft tarafından geliştirilen bir kelime işlemcidir. İlk olarak 25 Ekim 1983'te Xenix sistemleri için Multi-Tool Wor...
iCloud Pages
icloud.com
Pages, Apple Inc. tarafından geliştirilen bir kelime işlemcidir. iWork üretkenlik paketinin bir parçasıdır ve macOS, iPadOS ve iOS işletim sistemlerinde çalışır. Ayrıca web üzerindeki iCloud'da da mevcut. Pages'ın ilk sürümü 11 Ocak 2005'te duyuruldu ve bir ay sonra piyasaya sürüldü.