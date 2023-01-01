Alternatifler - Zoho Show

Google Slides

google.com

Google Slaytlar, Google'ın Google Drive hizmeti kapsamında sunduğu ücretsiz, web tabanlı ofis yazılımı paketinin parçası olarak sunulan bir sunum programıdır. Hizmet ayrıca sırasıyla bir kelime işlemci ve e-tablo olan Google Dokümanlar ve Google E-Tablolar'ı da içerir. Google Slaytlar bir web uygula...