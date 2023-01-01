Alternatifler - Zoho Sheet

iCloud Numbers

icloud.com

Numbers, Apple Inc. tarafından Keynote ve Pages ile birlikte iWork üretkenlik paketinin bir parçası olarak geliştirilen bir elektronik tablo uygulamasıdır. Numbers, iOS ve macOS High Sierra veya daha yeni sürümlerde kullanılabilir. OS X'teki Numbers 1.0, 7 Ağustos 2007'de duyuruldu ve bu, onu iWork ...