Alternatifler - Zoho SalesIQ
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
Freshsales
freshworks.com
Bağlam odaklı satışlarla gelirinizi hızlandırın Freshsales ile etkileşimi kişiselleştirin, satış döngünüzü kısaltın ve işinizi büyütün Her ölçekteki işletmeye yönelik özelliklerle dolu ürün paketi. Ekiplerinizin seveceği yenilenen bulut yazılımı. Destek | Satış | ITSM | Bulut PBX
Leadspace
leadspace.com
Leadspace, B2B Müşteri Veri Platformu sağlayan bir hizmet olarak yazılım (SaaS) Veri Bilimi Şirketidir. Şirketin ürünleri, birden fazla veri kaynağını, sosyal medyadaki 1. taraf ve 3. taraf kaynaklarını, iletişim veritabanlarını ve müşteri ilişkileri yönetimi sistemlerini ve Pazarlama Otomasyonu pla...
Workbooks
workbooks.com
İşletmelerin müşteri kazanmasını, dönüştürmesini ve elde tutmasını sağlayan uygun fiyatlı, zengin özelliklere sahip bir CRM çözümü olan Workbooks CRM ile iş başarısını artırın.
Kartra
home.kartra.com
Çevrimiçi İşiniz Artık Kolaylaştı - Metin yazarlarından, web geliştiricilerinden, tasarımcılardan veya sistem entegratörlerinden oluşan bir ekibi işe almadan çevrimiçi oluşturun, pazarlayın ve başlatın!
Pocus
pocus.com
Pocus, verileri gelire dönüştürür. En iyi fırsatlara öncelik vermek ve hızlı aksiyon almak için ekibinizin ihtiyaç duyduğu tüm ürün kullanımı ve niyet sinyallerini birleştirin. Pocus, ekibinizin en iyi tahminine (yeni logolar eklemek veya mevcut logoları genişletmek) değil, gerçek satın alma sinyall...
Act-On
act-on.com
B2B, B2C ve e-posta pazarlamasında uzmanlaşmış, günümüz iş dünyasının gerçek ihtiyaçlarını karşılamak üzere oluşturulmuş pazarlama otomasyon platformu.
Outfunnel
outfunnel.com
Outfunnel unites your sales and marketing data and prioritizes your leads. All marketing engagement (email opens, web visits, form fills, etc.) gets recorded in your CRM. Sales can identify the hottest leads and sell smarter. Keep sales & marketing contacts in sync 24/7. Find your best opportunities...
Digioh
digioh.com
Digioh ile dönüşümlerde %3'ten fazla artış elde edin! Kolay iletişim toplamanın, sınavların, anketlerin, açılış sayfalarının ve tercih merkezlerinin keyfini çıkarın; hepsi daha fazla sıfır palı veriyi yakalamak, birleştirmek ve dönüştürmek için tasarlandı... Daha Fazlasını Göster ty verilerini yakal...
Salespanel
salespanel.io
Salespanel, birinci taraf bir amaç veri analizi ve müşteri yolculuğu izleme yazılımıdır. Universal Analytics'in kullanımdan kalkması ve Google Analytics'in birçok Avrupa ülkesinde yasaklanmasıyla birlikte mevcut müşteri takibi ortamında Salespanel, birinci taraf müşteri yolculuğu verilerini izlemek ...
Sparklane
sparklane-group.com
Sparklane, yapay zeka sayesinde müşteri adayı yaratmanın kilidini açıyor. Sparklane potansiyel müşteri yolculuğunuz boyunca size şu konularda yardımcı olur: - Yapay zeka tarafından puanlanan İş Sinyallerine dayalı olarak etkileşime geçilecek en iyi hesapları belirler, haritalandırır ve önerir - Pota...
VanillaSoft
vanillasoft.com
Sektörün en başarılı satış etkileşim platformu VanillaSoft, satış geliştirme ekiplerinin her ay 15.000.000'den fazla kişiyle iletişime geçmesine yardımcı oluyor. Tek başına veya mevcut geleneksel CRM sistemleriyle birlikte kullanıldığında VanillaSoft, satış temsilcilerine yeni potansiyel müşterilere...
LeadBoxer
leadboxer.com
LeadBoxer, küçük ve büyük B2B satış ekipleri için potansiyel müşteri oluşturma ve müşteri adayı puanlama platformudur. LeadBoxer, her büyüklükteki satış ekibine, potansiyel müşterilerinin neyle ilgilendiğine dair değerli bilgiler sağlar. Yazılım, web sitesi ziyaretçileri için otomatik olarak ziyaret...
Successeve
successeve.com
Successeve, müşterilerinizi kayıttan aboneliğinizi kaybetmeye kadar tüm yaşam döngünüz boyunca kolayca yönetmenize yardımcı olur.
MadKudu
madkudu.com
MadKudu, gelir getirici eylemleri öngörür ve önceliklendirir. MadKudu'nun gelir otomasyonu istihbarat motoruyla geliri hızlandırın ve yatırım getirisini artırın.
Toplyne
toplyne.io
Birinci taraf ürün kullanımı, CRM, faturalandırma ve üçüncü taraf zenginleştirme verileri üzerine kurulu, self servis huninizde satış hattını bulan davranışsal müşteri adayı puanlama platformu.
Koncert
koncert.com
Koncert'in Çok Kanallı Yapay Zeka satış etkileşim platformu, B2B satış gelirinizi artırmanıza ve olası satışları dönüştürmenize yardımcı olur. AI Çevirici. AI Paralel Çevirici. AI Akış Çevirici. Temsilci Destekli Çevirici. Kadans.
6sense
6sense.com
Şirketinizin üretim hattını oluşturma, yönetme ve gelire dönüştürme yöntemini yeniden keşfedin. ABM yazılımımız, yüksek kaliteli satış hattına yol açan gelir öngörülerini ortaya çıkarır, varsayımları ortadan kaldırır ve gelir ekibinizi ihtiyaç duyduğu veriler ve görünürlükle güçlendirir.
Ortto
ortto.com
Müşterilerinizi anlayın ve Ortto'nun hepsi bir arada CRM, E-posta ve Pazarlama Platformu ile veri odaklı tam kapsamlı bir strateji başlatın.
Correlated
getcorrelated.com
Müşteri verilerini daha hızlı bir şekilde gelire dönüştürün. Ürün kayıtlarının %1'den azı ücretli müşterilere dönüşüyor! Yapay zeka tarafından desteklenen Müşteri Yaşam Döngüsü Puanlaması'nı kullanarak dönüşüm oranınızı artırın. En yüksek eğilime sahip kullanıcıları ve hesapları bulun ve kişiselleş...