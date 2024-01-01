Alternatifler - Zoho Creator
Google Contacts
contacts.google.com
Google Kişiler, Google'ın ücretsiz e-posta hizmeti Gmail'de, bağımsız bir hizmet olarak ve Google'ın iş odaklı web uygulamaları paketi G Suite'in bir parçası olarak kullanılabilen kişi yönetimi aracıdır.
iCloud Contacts
icloud.com
Kişilerinizi iCloud.com'daki Kişiler'i kullanarak düzenli ve kolay bulunabilir halde tutabilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler otomatik olarak iCloud.com'da ve iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizdeki Kişiler uygulaması ya da Windows bilgisayardaki Microsoft Outlook da dahil olmak üzere Kişiler içi...
Contacts+
contactsplus.com
Profesyoneller, ekipler ve küçük işletmeler için en sezgisel iletişim yönetimi uygulaması. Contacts+ ile ilişkilerinizi kolayca yönetin.
Outlook People
live.com
People bir kişi yönetimi uygulaması ve adres defteridir. Kullanıcının farklı e-posta hesaplarındaki kişileri organize etmesine ve birbirine bağlamasına olanak tanır
네이버 주소록
contact.naver.com
Güvenli giriş için adres çubuğundaki URL'yi ve kilit işaretini kontrol edin! Naver'ın Kişileri