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Alternatifler - Zoho Creator

Google Contacts

Google Contacts

contacts.google.com

Google Kişiler, Google'ın ücretsiz e-posta hizmeti Gmail'de, bağımsız bir hizmet olarak ve Google'ın iş odaklı web uygulamaları paketi G Suite'in bir parçası olarak kullanılabilen kişi yönetimi aracıdır.

iCloud Contacts

iCloud Contacts

icloud.com

Kişilerinizi iCloud.com'daki Kişiler'i kullanarak düzenli ve kolay bulunabilir halde tutabilirsiniz. Yaptığınız değişiklikler otomatik olarak iCloud.com'da ve iPhone, iPad, iPod touch veya Mac'inizdeki Kişiler uygulaması ya da Windows bilgisayardaki Microsoft Outlook da dahil olmak üzere Kişiler içi...

Contacts+

Contacts+

contactsplus.com

Profesyoneller, ekipler ve küçük işletmeler için en sezgisel iletişim yönetimi uygulaması. Contacts+ ile ilişkilerinizi kolayca yönetin.

Outlook People

Outlook People

live.com

People bir kişi yönetimi uygulaması ve adres defteridir. Kullanıcının farklı e-posta hesaplarındaki kişileri organize etmesine ve birbirine bağlamasına olanak tanır

네이버 주소록

네이버 주소록

contact.naver.com

Güvenli giriş için adres çubuğundaki URL'yi ve kilit işaretini kontrol edin! Naver'ın Kişileri

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