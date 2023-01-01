Alternatifler - Zoho Contracts

SpringCM

springcm.com

SpringCM, masaüstü, mobil ve Salesforce gibi iş ortağı uygulamalarında satış sözleşmelerini ve her türlü belgeyi yöneten güvenli bir bulut platformudur. SpringCM, sözleşme yaşam döngüsünün tamamını, manuel görevleri ve karmaşık süreçleri otomatikleştiren gelişmiş iş akışlarıyla yönetir. Kendi bulut ...