Alternatifler - Zoho Contracts
SpringCM
springcm.com
SpringCM, masaüstü, mobil ve Salesforce gibi iş ortağı uygulamalarında satış sözleşmelerini ve her türlü belgeyi yöneten güvenli bir bulut platformudur. SpringCM, sözleşme yaşam döngüsünün tamamını, manuel görevleri ve karmaşık süreçleri otomatikleştiren gelişmiş iş akışlarıyla yönetir. Kendi bulut ...
Zoopsign
zoopsign.com
Zoop Sign e-İmza ve belge izleme çözümleriyle sözleşme yönetimini basitleştirin, güvenliği artırın ve iş akışlarını optimize edin. Ücretsiz denemenizi şimdi başlatın
Precisely
preciselycontracts.com
Tam olarak hukuk departmanlarının gerçekten önemli olan işlere odaklanmasına yardımcı olan bir sözleşme yaşam döngüsü yönetimi yazılımıdır. Otomatik sözleşme taslağı hazırlama, onay iş akışları, e-İmzalama, akıllı arşivleme ve izleme aracılığıyla, hukuk departmanının kuruluşlarına yapı ve gerçek iş ...
Contractify
contractify.io
Tüm sözleşmelerinizi çevrimiçi olarak e-imzalamak, yönetmek ve otomatikleştirmek için sözleşme yönetimi yazılımı. Contractify, ekiplerin çevrimiçi işbirliği yapmasına olanak tanır.