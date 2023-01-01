Zerodha Varsity

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Ücretsiz ve açık borsa ve finansal eğitim. Varsity, Zerodha'da Karthik Rangappa tarafından oluşturulan borsa ve finans derslerinden oluşan kapsamlı ve derinlemesine bir koleksiyondur. Herkesin erişimine açıktır ve internetteki en büyük finansal eğitim kaynaklarından biridir.

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