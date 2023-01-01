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Zerodha Varsity

Zerodha Varsity

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Web Sitesi: zerodha.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Ücretsiz ve açık borsa ve finansal eğitim. Varsity, Zerodha'da Karthik Rangappa tarafından oluşturulan borsa ve finans derslerinden oluşan kapsamlı ve derinlemesine bir koleksiyondur. Herkesin erişimine açıktır ve internetteki en büyük finansal eğitim kaynaklarından biridir.

Web Sitesi: zerodha.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zerodha Varsity ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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