Zentacle, tüm dünyada 20.000'den fazla aktif kullanıcısı olan, mevcut en iyi tasarlanmış dalış günlüğüdür. AllTrails veya Strava hayranıysanız ve okyanusu seviyorsanız Zentacle'ı da seveceksiniz. Sizin gibi okyanus tutkunlarının hazırladığı haritalar, ayrıntılı incelemeler ve fotoğraflarla dünya çapındaki tüplü dalış, serbest dalış ve şnorkel noktalarını arayın. Nerede olduğunuzu ve dalışlarınızla ilgili tüm bilgileri ve notları hatırlamak için bunu dalış günlüğünüz olarak kullanın ve katılımcı dalış mağazalarından dijital pullar toplayın. PADI, NAUI ve SSI sertifikalı dalgıçlar, kağıt dalış kayıtlarını değiştirmek için Zentacle'ı kullanabilir ve kayıtlarınızı asla kaybetmemenizi sağlar. Apple Watch, Oceanic, Aqualung, Mares, Suunto ve ScubaPro gibi çeşitli üreticilerin verileriyle çalışır. Ayrıca çevrimdışı da çalışır, böylece dalışlarınızı kaydedebilir ve daha sonra bulutla senkronize edebilirsiniz.

Web Sitesi: zentacle.com

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