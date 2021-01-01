Alternatifler - Zendesk Sell

Native AI

gonative.ai

Native Ai, markaların ve kuruluşların takip etmesine, yönetmesine, optimize etmesine ve yenilik yapmasına yardımcı olan, her zaman açık bir pazar istihbaratı platformudur. Büyük veri kümeleri arasında keşifler yapmak için en gelişmiş NLP ve AI teknolojilerini kullanarak markaların ürünleri kolaylaşt...