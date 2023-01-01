WebCatalog
Zegal

Zegal

zegal.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Zegal çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

İşletmenizi en büyük çevrimiçi yasal belge kütüphanesi ve canlı avukat desteğiyle koruyun. Birleşik Krallık, Yeni Zelanda, Hong Kong ve SG'de 20.000'den fazla şirket tarafından güvenilmektedir.

Web Sitesi: zegal.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zegal ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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