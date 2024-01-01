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Zaymo

Zaymo

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Web Sitesi: zaymo.com

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Interactive email builder for ecommerce brands Recent changes in email clients made it possible to embed a whole website inside an email. We've built the first email builder that lets Shopify brands create emails that are fully interactive like websites. Zaymo emails decrease friction and increase conversion for product marketing and data collection.

Web Sitesi: zaymo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Zaymo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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