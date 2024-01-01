Alternatifler - Zapworks
Vectary
vectary.com
Fikirlerinizi aktarmak için 3D etkileşimli deneyimler oluşturun. İlham veren, eğiten ve sorunları çözen etkileşimli 3D tasarımlar oluşturmaya ve yönetmeye yönelik çevrimiçi bir platform olan Vectary ile tanışın. İndirme yok, kod yok; hepsi tarayıcıda.
Dopple.ai
dopple.ai
Yapay zeka tarafından desteklenen binlerce karakter, arkadaş ve akıl hocasıyla sohbet etmenin yeni bir yolunu deneyimleyin.
Sketchfab
sketchfab.com
Bir milyondan fazla yaratıcıdan oluşan topluluğumuzla web, mobil, AR ve VR'de 3D içerik yayınlamak, paylaşmak ve keşfetmek için dünyanın en büyük platformuyuz.
Emersya
emersya.com
Emersya's Interactive 3D is an all-in-one medium that allows customers to: - Explore products inside & out, from all angles and in great detail - Browse interactive product visuals of the highest quality - Learn about a product's story through enriched content - Simulate & try out product features i...
LEVAR
levar.io
Start driving more conversions today with 3D and augmented reality shopping experiences from LEVAR. Create and distribute 3D/AR product models on your eCommerce store and across all of your marketing and sales channels—product pages, email, SMS, social media, and landing pages. LEVAR’s exact-to-scal...
VNTANA
vntana.com
VNTANA is a SaaS platform that makes 3D asset production and distribution fast and scalable. 3D is driving high ROI in B2B and B2C sales (2x conversion lift and 40% reduction in returns), but implementing 3D has required a lot of manual work from 3D artist which is time consuming and expensive. VNTA...
Designhubz
designhubz.com
Designhubz provides end-to-end 3D and Augmented Reality(AR) asset creation, management and distribution to online brands and retailers. Designhubz' web-based suite and advanced digitization rigs convert entire physical inventories into 3D and AR visualizations and virtual try-ons in a matter of days...
Yulio
yulio.com
Our mission at Yulio is to build the best VR and AR presentation software by making VR an easy, mobile, and affordable tool for business. Whether you're an architect looking to stand out during the bidding process, an interior designer looking to catch mistakes between iterations, or a salesperson h...
Xarwin
xarwin.com
Xarwin is a powerful WebAR marketing platform that enables you to launch campaigns and generate leads and sales with ease while reducing costs without the need to code or download apps. Whilst choosing between the AR solutions that xarwin supports, such as marker-less object placement, drag and drop...
Avataar
avataar.ai
3D spatial narratives are revolutionizing the landscape of online shopping; 6 out of 10 shoppers prefer to buy from retailers who integrate 3D in their digital stores. Avataar offers an efficient, plug-and-play solution for 3D videos and interactive web scrolls, tailored for ecommerce stores across ...
Camweara
camweara.com
Camweara, augmented reality software plugin virtually allows customers to wear products you are selling in a realistic way: at home, in the office, in a restaurant with friends or in the shop. Increases sales conversion rate & decreases product returns on online stores. It is compatible for Shopify,...
Sayduck
sayduck.com
Sayduck offers engaging, fully interactive 3D models ready to be added anywhere online or be viewed in Augmented Reality, connecting brands and retailers
Aryel
aryel.io
Aryel, ajanslara ve markalara sürükleyici görüntülü reklam kampanyaları oluşturma, dağıtma ve optimize etme yetkisi verirken, aynı zamanda izleyicilerin duygusal durumları ve yüz özellikleri de dahil olmak üzere değerli verileri toplayan, kod içermeyen bir platformdur. Aryel, özellikle WPP, Teads, L...
CareAR
carear.com
CareAR ile sorunları daha hızlı çözebilir, gönderimleri azaltabilir ve müşteri memnuniyeti puanlarını artırabilirsiniz. Hizmet Deneyimi Yönetimi (SXM) Platformumuz, müşterilere ve hizmet yönetimi ekiplerine uzaktan AR desteği ve kendi kendine yönlendirilen talimatlar sağlayarak müşterilerin, çalışan...
UniteAR
unitear.com
Yenilikçi Kodlamayan Artırılmış Gerçeklik SaaS Platformu UniteAR, hiçbir kodlama becerisi gerektirmeyen son teknoloji Artırılmış Gerçeklik (AR) çözümü sunarak AR oluşturma işlemini herkes için erişilebilir hale getirir. UniteAR ile kullanıcılar, hem AR uygulamalarında hem de WebAR platformlarında so...
Blippbuilder
blippar.com
AR oluşturmanın basit ama güçlü yolu Blippbuilder'dır. Tasarım aracının öğrenilmesi kolaydır ve poster, basılı reklam, etkinlik standı veya kitap gibi basılı malzemelerinize bir etkileşim katmanı eklemenizi sağlar. Animasyonlar, oyunlar veya 3D modellerle hayata geçirin. Satın alma bağlantıları ekle...
ROAR
theroar.io
ROAR Editor, yalnızca birkaç tıklamayla kendi yüksek kaliteli Artırılmış Gerçeklik deneyiminizi yaratmanızı sağlayan, sınıfının en iyisi araçtır. Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. İster kişisel kullanım için ister iş için ihtiyacınız olsun, ROAR size müşterileriniz, iş ortakla...
MyWebAR
mywebar.com
MyWebAR, kullanıcıların yalnızca birkaç tıklamayla artırılmış gerçeklik deneyimleri oluşturmasına ve paylaşmasına olanak tanıyan ve geliştirme sürecini büyük ölçüde hızlandırmaya ve basitleştirmeye yardımcı olan bulut tabanlı bir platformdur. MyWebAR ile gerçekleştirilen tüm deneyimler web tarayıcıs...
Hololink
hololink.io
Hololink, kodsuz görsel bir çözüm ve endüstri lideri görüntü tanıma yoluyla AR oluşturulmasını sağlayan web tabanlı bir Artırılmış Gerçeklik düzenleyicisidir. Hololink'te oluşturulan AR, herhangi bir uygulama kullanılmadan doğrudan mobil tarayıcıda sunulur; böylece oluşturma aşamasından son kullanıc...
Vossle
vossle.ai
Vossle, işletmelerin 1 dakikadan kısa sürede artırılmış gerçeklik oluşturabileceği, Kodsuz bir WebAR geliştirme SaaS platformudur. Vossle'ın temel AR+AI motorunu kullanan dünya hedefi, görüntü hedefi tabanlı kampanyalar, oyunlar veya yüz algılama tabanlı denemeleri deneyimlemek için uygulama gerekti...
ViewAR
viewar.com
ViewAR SDK, Wikitude, VisionLib, Vuforia, Placenote, 6d.ai ve çok daha fazlası gibi mevcut tüm izleme sistemlerini kullanmanıza olanak tanır. Yalnızca uygulamayı şekillendirip doldurarak bir uygulama oluşturucuyla uygulamalar oluşturabilir veya viewar-api'yi kullanarak kendi uygulamalarınızı oluştur...
Variant Launch
launchar.app
iOS ve Android'de WebAR - uygulama olmadan Basit Javascript SDK'mızla AR deneyiminizi herhangi bir bağlantıdan veya QR kodundan tarayıcıda başlatın. Görüntüleme başına maliyet olmadan yerel kalitede izleme. 100'e yakın AR deneyimi oluşturduktan sonra, mevcut WebAR hizmetlerinde hissettiğimiz sıkıntı...
MAXST
developer.maxst.com
MAXST AR SDK bir AR uygulama geliştirme aracıdır. MAXST AR SDK'yı kullanarak kendi AR uygulamalarınızı kolayca oluşturabilirsiniz. MAXST AR SDK'nın içerdiği özellikler aşağıdadır. - Space Tracker - Object Tracker (hedef: 0,3m~1,5m arası boyuttaki 3D nesneler) - Image Tracker (hedef: 2D görüntüler) -...
Vidinoti
vidinoti.com
Vidinoti, yerelleştirilmiş Artırılmış Gerçeklik içeriklerini oluşturmak, dağıtmak ve yönetmek için kullanıcı dostu bir platform sunar.
PlugXR
plugxr.com
PlugXR, kullanıcıların programlama becerileri olmadan AR çözümleri, ürün görselleştirmesi ve mekansal bilgi işlem deneyimleri oluşturmasına olanak tanıyan bulut tabanlı bir platformdur. Platform, kullanıcıların 3D modelleri, animasyonları, görüntüleri ve videoları kullanarak sürükleyici deneyimler o...
Onirix
onirix.com
Web AR içeriğini oluşturmanıza, barındırmanıza, yayınlamanıza ve paylaşmanıza yardımcı olan kodsuz, az kodlu ve SDK artırılmış gerçeklik platformu. 4,5 milyardan fazla küresel IOS ve Android kullanıcısına erişilebilir ve dünya çapındaki cihazların %92,94'ü uyumludur. Web AR, uygulama gerektirmez; so...
Ocavu
ocavu.com
Ocavu, 3D ve artırılmış gerçeklik aracılığıyla ürün görselleştirme ve hikaye anlatımı için tek adresinizdir. Studio platformumuz aracılığıyla markaların satışlarını, bilinirliğini ve etkileşimini artırmalarına yardımcı oluyoruz. Studio ile ihtiyacınız olan her şeyi tek bir yerde toplayarak farklı pl...
AUGmentecture
augmentecture.com
AUGmentecture, 3D modellerin AR formatında görüntülenmesini sağlayan, tasarım iş birliğine yönelik artırılmış gerçeklik platformudur.
CLDXR
cldxr.com
CLDXR, B2B kullanıcıları için Genişletilmiş Gerçeklik Bulut Varlık Yönetimi ve Kendi Kendine Hizmet Veren Yayınlama Platformudur. AR.js, Quick Look, 8th Wall for WebAR gibi farklı AR/VR teknolojilerinin yanı sıra Android ve iOS uygulamaları için ARKit/ARCore'u bir araya getirir ve ek geliştirme çaba...
ARGear
argear.io
ARGear, uygulama geliştiricilerinin kendi uygulamaları için Snapchat benzeri AR özelliklerini ve içeriklerini uygulamalarına yardımcı olan SaaS tabanlı Artırılmış Gerçeklik Yazılımıdır. ARGEAR platformu, diğer AR çözümlerinden farklı olarak yalnızca hepsi bir arada AR SDK'sı sağlamakla kalmıyor, ayn...
Wikitude
wikitude.com
Bir Qualcomm şirketi olan Wikitude, mobil artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisinin tanınmış öncüsü ve akıllı telefonlar, tabletler ve akıllı gözlükler için bir dizi ödüllü AR çözümünün arkasındaki şirkettir. Tamamen şirket içinde geliştirilmiş AR teknolojisi, ana ürünü olan Wikitude AR SDK ve binler...
EasyAR SDK
easyar.com
EasyAR Mega, şehir ölçeğinde AR bulut çözümü sağlar ve esnek satın alma şeması, lider haritalama ve yerelleştirme yeteneği ve kullanıcı dostu araç zinciri ile kültür ve turizmi, iş alanını, eğitimi, sanayiyi ve diğer birçok işletmeyi güçlendirir.
Augment
augment.com
Augment, kullanıcının ürünleri gerçek ortamda ve gerçek zamanlı olarak tablet veya akıllı telefon aracılığıyla 3 boyutlu olarak görselleştirmesine olanak tanıyan bir artırılmış gerçeklik platformudur.
Plattar
plattar.com
Plattar, hızla gelişen Artırılmış Gerçeklik (ARKit + ARCore) ve XR teknolojisini tüketici donanımı ve tarayıcı evrimiyle birleştirerek müşterilerin ürünleri fiziksel olarak mevcut olmadan 3D ve/veya bağlamda deneyimlemelerini sağlayan yeni bir kolaylaştırıcı görevi görüyor. Bunlar ve diğer gelişen t...
Vuframe
vuframe.com
Vuframe, kurumsal düzeyde 3D, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) uygulamaları oluşturma sürecinde devrim yaratan son teknoloji ürünü bir platformdur. Geçmişte bu tür uygulamaları geliştirmek, uzmanlık becerileri, uzun geliştirme döngüleri ve önemli bütçeler gerektiriyordu. Artık Vufra...
CGTrader
cgtrader.com
Lisanslanabilir stok ve özel 3D modeller için dünyanın en büyük kaynağı olan şirketin faaliyetleri birbiriyle ilişkili iki iş kolunu içermektedir. 800.000'den fazla lisanslanabilir 3D model içeren 3D modeller için şirketin self-servis CGTrader Pazaryeri ve kurumsal müşterilerin ve çevrimiçi perakend...
EvolveAR
evolvear.io
EvolveAR, sektörün en basit ve en güçlü AR platformuyla sınıfının en iyisidir. Küçük işletmelerin ve ajansların sürükleyici XR deneyimleri yaratması için amaca yönelik olarak oluşturulmuş temel. Baskınızı, satış malzemelerinizi, e-ticaret ürün görselleştirmenizi ve daha fazlasını artırılmış gerçekli...
echo3D
echo3d.com
echo3D (www.echo3D.com), geliştiricilerin ve şirketlerin 3D içeriği kendi kuruluşları ve ötesinde gerçek zamanlı olarak depolaması, güvence altına alması ve paylaşmasına yönelik bir 3D varlık yönetimi platformudur. Geliştiricilerin ve kuruluşların 3D içeriklerini gerçek zamanlı ve genel olarak yönet...
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR: XR Çözümleri ile Gelecekte Devrim Yaratmak Şirkete Genel Bakış Danimarka'nın hareketli Aarhus şehrinde yer alan SynergyXR, genişletilmiş gerçeklik (XR) ortamında bir yenilik işareti olarak duruyor. Üretim ve enerji sektörlerine ilişkin derin bir anlayıştan doğan, artırılmış ve sanal gerçe...
Streem
streem.com
StreemCore®, kullanıma hazır artırılmış gerçeklik (AR) özelliklerini kullanan, kurumsal sınıf bir uzaktan görsel yardım aracıdır. Etkileşimli, indirme gerektirmeyen bir video işbirliği aracının eklenmesiyle şirketler, hızlı bir şekilde uzaktan görebilir ve çözebilir; böylece teşhis ve destek çözüm s...
Moderlry
modelry.ai
Modelry, küresel e-ticaret liderlerine 3D modelleri kullanarak muhteşem ürün görselleri ve AR deneyimleri oluşturma gücü veren uçtan uca 3D ürün görselleştirme platformudur.
Cylindo
cylindo.com
Yüzlerce mobilya şirketi, mobilya satın alma yolculuğunun tamamında üstün ürün görselleri elde etmek için Cylindo ile ortaklık yapıyor. Yüksek kaliteli ürün görselleştirmenin ötesine geçen ve mobilya işletmelerine birden fazla temas noktasında yararlanabilecekleri çok yönlü varlıklar sağlayan bir pl...
Zakeke
zakeke.com
En esnek ve eksiksiz Görsel Ticaret platformu. Gerçek zamanlı 2D, 3D, AR ve Sanal Deneme özelleştirmesiyle mağazanızı olağanüstü bir Müşteri Deneyimine dönüştürün.