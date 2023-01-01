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Alternatifler - YoHe

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Human Insight Platformu UserTesting'den çevrimiçi müşteri deneyiminizi geliştirmeye yönelik kullanılabilirlik testi ve araştırma araçları. G2'nin 1 numaralı CX endüstri yazılımı.

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Dovetail, kullanıcı araştırmalarını tek bir yerde saklamanıza, analiz etmenize ve bunlar üzerinde işbirliği yapmanıza yardımcı olarak kalıpları görmenizi, müşteri içgörülerini keşfetmenizi ve daha sonra ne yapacağınıza karar vermenizi kolaylaştırır. Müşterilerimiz arasında Boston Consulting Group, C...

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Qualtrics, şirketlerin müşteri, ürün, marka ve çalışan deneyimi içgörülerini tek bir yerde yakalamasına ve bunlara göre hareket etmesine olanak tanır.

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Hotjar, web sitesi kullanımını analiz eden, ısı haritaları, oturum kayıtları ve anketler gibi araçlar aracılığıyla geri bildirim sağlayan bir davranış analizi şirketidir. İnsanların web sitelerinde nasıl gezindiğine ve müşteri deneyimlerinin nasıl geliştirilebileceğine dair bir fikir sunmak için Goo...

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Abonelik veya aylık ücret gerektirmeden Kullandıkça Öde Kullanıcı Test Aracı. Test kullanıcısı başına yalnızca 30 ABD Doları tutarındaki yüksek kaliteli test uzmanlarından oluşan panelimizden daha iyi bilgiler edinin.

Marker.io

Marker.io

marker.io

Hataları bildirmek roket bilimi olmamalıdır. Geliştiricileri çılgına çevirmeden, müşterilerinizden ve iş arkadaşlarınızdan web sitesi geri bildirimlerini favori hata izleyicinize alın.

dscout

dscout

dscout.com

dscout'un niteliksel araştırma platformu, etkili bir şekilde anlık video yakalamak ve içgörülerin anlaşılmasını kolaylaştırmak için bir mobil uygulama ve +100 bin istekli katılımcıyı kullanıyor…

Maze

Maze

maze.co

Harika ürünler iyi alışkanlıklar üzerine kuruludur. Ürün keşfini sürekli hale getirin. Büyük resmi ve günlük ürün kararlarını, tüm ekibinizin toplayabileceği, kullanabileceği ve harekete geçebileceği kullanıcı içgörüleriyle doğrulayın.

Prolific

Prolific

prolific.co

İsteğe bağlı, self servis veri toplama. Prolific, çalışmanıza, anketinize veya deneyinize katılacak yüksek kaliteli araştırma katılımcılarını işe almanıza yardımcı olur.

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

Uçtan Uca SaaS Analizi. HockeyStack, bir kampanyanın LTV'si veya her bir pazarlama kanalının kayıp oranı gibi gizli bilgileri ortaya çıkarmak için pazarlama, ürün, gelir ve satış verilerini birleştiren bir SaaS analiz aracıdır. Kurulum yok. Kod yok. ÜCRETSİZ DENEYİN

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

450.000'den fazla incelenmiş tüketici ve profesyonelden oluşan hedef kitlemizden kullanıcıları işe alın veya kendi hedef kitlenizi getirin ve her türlü kullanıcı deneyimi araştırması için bir katılımcı veritabanı oluşturun.

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Usersnap, çok yönlü geri bildirim platformuyla işletmenizin müşteri geri bildirimlerinin yardımıyla daha iyi, daha başarılı ürünler ve hizmetler oluşturmasına yardımcı olur. Ürün geliştirme yaşam döngünüz boyunca kullanıcı geri bildirimlerini toplayın. Bedavaya deneyin.

UserZoom

UserZoom

userzoom.com

Kullanıcı deneyimi araştırması doğru yapıldı. UserZoom'un UX Insights Sistemi ile ürün geliştirme yaşam döngüsü boyunca üstün dijital deneyimler sunmak için daha derine, daha hızlı inebilirsiniz.

GetWhy

GetWhy

getwhy.io

Get Why yeni nesil bir içgörü şirketidir. Gen. AI tarafından desteklenen Get Why'ın uçtan uca içgörü platformu, sınıfının en iyisi kalitede tüketici içgörülerini benzeri görülmemiş bir hızda ve geleneksel içgörü şirketlerinin maliyetinin çok altında bir maliyetle sunuyor. Get Why, pazarlama fikriniz...

Userbrain

Userbrain

userbrain.com

İlk kullanıcı testinizi birkaç dakika içinde oluşturun, ilk sonuçları birkaç saat içinde alın. Userbrain, ürününüz için neyin işe yarayıp neyin yaramadığını bulmanızı sağlayan hızlı yoldur.

UXtweak

UXtweak

uxtweak.com

UXtweak, karşılaştığınız zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olmaya hazır bir UX araştırma platformudur. Kullanıcılarınızın web siteniz, uygulamanız veya prototipiniz hakkında ne düşündüğünü ve hissettiğini merak ettiyseniz artık tahminde bulunmanıza gerek yok. UXtweak platformunda karmaşık Web Site...

Respondent Researcher

Respondent Researcher

respondent.io

Araştırmacıları katılımcılarla eşleştirmek. Dünya çapında herhangi bir katılımcı kitleyi işe alın veya herhangi bir araştırma yönteminde ücretli araştırma fırsatları bulun.

Discuss

Discuss

discuss.io

Niteliksel araştırmayı oyunun kurallarını değiştiren üretken yapay zeka destekli içgörülerle ölçeklendirmek için tasarlanan Discuss.io, dünyanın en sevilen pazar araştırma araçlarına ev sahipliği yapar.

Optimal Workshop

Optimal Workshop

optimalworkshop.com

Verilerle desteklenen daha iyi dijital deneyimler oluşturun. Özel kullanıcı araştırma araçları paketimizle web sitesi mimarisinden tasarım prototiplerine kadar her şeyi hızlı ve kolay bir şekilde test edin.

Marvin

Marvin

heymarvin.com

Merhaba, merhaba, tanıştığıma çok memnun oldum. Biz, tüm müşteri bilgilerini merkezileştirmenize ve kullanıcı odaklı ürünler tasarlamanıza yardımcı olmak üzere tasarlanmış niteliksel bir veri analizi platformu ve araştırma havuzu olan Marvin'iz. Gelişmiş yapay zekayla desteklenen araştırmaların sıkı...

Respondent Participant

Respondent Participant

respondent.io

Araştırmacıları katılımcılarla eşleştirmek. Dünya çapında herhangi bir katılımcı kitleyi işe alın veya herhangi bir araştırma yönteminde ücretli araştırma fırsatları bulun.

Userback

Userback

userback.io

#1 GÖRSEL KULLANICI GERİ BİLDİRİM PLATFORMU Kullanıcı Geri Bildirimi [@#!#+$?%] Zordur. Bu nedenle 20.000'den fazla yazılım ekibi, geri bildirim döngülerini toplamadan kapatmaya kadar otomatikleştirmek, kolaylaştırmak ve yapılandırmak için Userback'i seçiyor. - Bağlamsal uygulama içi video ve ekra...

Netigate

Netigate

netigate.net

Netigate, müşterilerden ve çalışanlardan gelen geri bildirimler için kapsamlı bir çözüm sunar. Eyleme geçirilebilir içgörüler elde edin ve veriye dayalı kararlar alın.

VWO

VWO

vwo.com

VWO, hızlı büyüyen şirketlerin deneme ve dönüşüm oranı optimizasyonu için kullandığı pazar lideri A/B test aracıdır.

Howuku

Howuku

howuku.com

Howuku, ziyaretçi kaydı, ısı haritası, geri bildirim widget'ı, A/B testi vb. ile yüksek performanslı kullanıcı deneyimi oluşturmanıza yardımcı olacak bir dizi araçtır.

Rally UXR

Rally UXR

rallyuxr.com

Rally UXR is a User Research CRM that enables Research and Product teams to recruit, manage and conduct research directly with their users.

PureSpectrum - Marketplace

PureSpectrum - Marketplace

purespectrum.com

PureSpectrum offers a complete end-to-end market research and insights platform, helping insights professionals make decisions more efficiently, and faster than ever before. Awarded MR Supplier of the Year at the 2021 Marketing Research and Insight Excellence Awards, PureSpectrum is recognized for t...

PureSpectrum - Insights

PureSpectrum - Insights

purespectrum.com

PureSpectrum offers a complete end-to-end market research and insights platform, helping insights professionals make decisions more efficiently, and faster than ever before. Awarded MR Supplier of the Year at the 2021 Marketing Research and Insight Excellence Awards, PureSpectrum is recognized for t...

methinks

methinks

methinks.io

methinks.io user testing provides face-to-face interviews in a mobile app. Qualifying testers, surveys, live video interviews, archives, payment, all-in one app

Cambri

Cambri

cambri.io

Cambri is a global res-tech growth company born in 2018, with headquarters in Helsinki and Stockholm, and offices across Europe. Cambri provides teams with an agile approach to product development, resulting in more successful launches to bring only purposeful and long-lasting products and services ...

EthOS

EthOS

ethosapp.com

EthOS is an immersive research platform that helps UX Researchers and Market Research Teams illuminate the unknown through digital ethnography, mobile diary studies, and chat-based interviews. Discover With Mobile Ethnography * Find hidden problems with products and services that arise in real-worl...

Corus

Corus

cor.us

The easiest way for businesses to collaborate to inform their decisions with customer insights. A platform designed for your team to collaboratively to connect you confidently and seamlessly with 80 million people in 135 countries. Simply the fastest way to do quantitative market research period.

Loop11

Loop11

loop11.com

Loop11 is a UX research and testing platform that automates user research to deliver insights to improve digital user experiences. The platform allows you to quickly set up and run user experience tests on any website or domain, including live websites, prototypes, your competitor's website, and mor...

Betafi

Betafi

betafi.co

Betafi makes it easy to capture user feedback with help of timestampped notes and the ability to instantly tag key feedback points. Your interview questions are also available within Betafi, so you don't have to switch windows to look for them and ensure you have not missed asking some important que...

Field Agent

Field Agent

fieldagent.net

The Field Agent B2B MarketPlace connects brands, retailers, and agencies with customers across the country and around the world to help you win at retail. Our suite of fast, affordable retail-success products provides clients a distinct advantage in serving shoppers, outmaneuvering competitors, and ...

Remesh

Remesh

remesh.ai

Remesh is an agile research platform that allows you to have a live conversation with your audience at scale, using AI to analyze and organize their responses in real-time. Gain fast, frequent, and efficient insights and make decisions with confidence.

Purlem

Purlem

purlem.com

Strengthen relationships with your customers by creating a unique webpage for every person on your list, allowing you to engage with them on a personalized 1:1 level. We are a simple, cost-effective bridge to the brave new world of personalized marketing.

Highlight

Highlight

letshighlight.com

Highlight's in-home product testing platform helps global and emerging CPG brands innovate, test, and successfully launch new physical consumer products including food and beverages, beauty and personal care products, products for kids and pets. Highlight exists to build better products for people a...

PlaybookUX

PlaybookUX

playbookux.com

PlaybookUX enables businesses to make data-driven decisions from relevant data sources. Its software platform allows you to access current or prospective customers to provide feedback on business concepts, product features, and marketing direction.

Tetra Insights

Tetra Insights

tetrainsights.com

Tetra’s platform provides features and benefits designed for insight-driven enterprises, including: - Single source of truth for all customer audio and video - Upload and sync large video files from any source - Robust research and insight repository - Automated transcription for all uploaded files ...

Great Question

Great Question

greatquestion.co

Great Question is the home of UX research for best-in-class teams like Canva, Drift, and Brex. Recruit research participants, conduct user interviews, surveys, and focus groups, and say thanks with global incentives. Then store, analyze, and share all of your insights, highlights, reels, recordings,...

UNGUESS

UNGUESS

unguess.io

UNGUESS is the crowdsourcing platform for effective testing and real insights Launch effective testing. Engage a real crowd of skilled humans. Get powerful insights and answers at any time needed. With UNGUESS you have much more than a crowdtesting platform: it’s everything your digital solutions de...

Ethnio

Ethnio

ethn.io

Ethnio is a UX research recruiting, scheduling, incentives, and participant management CRM. The most powerful user research CRM, Ethnio was built by UX Researchers to cover all your research operations needs

YOMO

YOMO

yomoai.com

YOMO is an innovative AI-driven SaaS platform engineered to revolutionize the way businesses interact with and benefit from their meetings. It stands out as a comprehensive solution for enhancing meeting productivity and decision-making in the SaaS and startup sectors. At its core, YOMO offers seaml...

Lightster

Lightster

lightster.co

Lightster is the only platform that instantly surrounds you with potential customers that can test your product, tell you about their pain-points, and give you their feedback. What you can do on Lightster: - Conduct customer discovery sessions. - Test product designs & prototypes. - Brainstorm ideas...

NEXT

NEXT

nextapp.co

NEXT, müşteri etkileşimlerini ürün içgörülerine dönüştüren yapay zeka destekli bir ürün keşif platformudur. NEXT, müşteri etkileşimlerini toplar, bu etkileşimleri doğru bir şekilde anlar ve ekiplerin günlük ürün kararlarını ve büyük resim fikirlerini doğrulamak için kullandığı kanıta dayalı öngörüle...

UXArmy

UXArmy

uxarmy.com

UXArmy bir kullanıcı araştırma platformudur. UXArmy ile bir kullanıcı testinin oluşturulması dakikalar alır ve testin başlatılmasından birkaç saat sonra kullanıcı yanıtları gelmeye başlar. UXArmy Çevrimiçi Kullanılabilirlik Testi, test uzmanları kendileri için belirlediğiniz talimatları ve görevleri...

Lyssna

Lyssna

app.lyssna.com

Lyssna (formally UsabilityHub) is a remote user research platform that allows companies to recruit, research, interview and understand their audiences so they can create better experiences. The best teams use Lyssna so they can deeply understand their audience and move in the right direction — faste...

PickFu

PickFu

pickfu.com

Create polls to test your product designs, images and copy to find out which version your target market likes best. Whether you’re an Amazon seller, e-commerce store, mobile app developer, book author, or entrepreneur, PickFu can help you make data-driven decisions. Here are just some of the ways yo...

Wynter

Wynter

wynter.com

Wynter size hedef müşterilerinizden geri bildirim verir. B2B SaaS ICP'lerinizin neler olduğunu öğrenin: ⦿ düşündükleri ve istedikleri, dertleri, arzu edilen kazanımları ve yapılması gereken işler nelerdir ⦿ pazarlama ve ürün mesajlarınızın onlar üzerinde nasıl yankı uyandırdığı Wynter, B2B şirketler...

GetCurious

GetCurious

getcurious.io

GetCuious, ürün şirketlerinin daha derin, daha hızlı kullanıcı araştırması yapmasına olanak tanır Ürün, katılımcı hedef web/uygulama/prototipi kullanırken ürün ekiplerinin video, ses ve ekran paylaşımı yoluyla içgörü toplamasına olanak tanır Katılımcıların hızlı bir şekilde işe alımı UserStudy'nin k...

Voxpopme

Voxpopme

voxpopme.com

Voxpopme olarak, ihtiyacınız olan bilgileri hızlı bir şekilde ve makul bir maliyetle elde etmek için kaliteden ödün vermemeniz gerektiğine inanıyoruz. Insights ekipleri, sınırlı kaynaklarla önemli iş sorularına güvenilir yanıtlar verme konusunda büyük bir baskı altındadır. Yardımcı olabiliriz. Voxpo...

Forsta

Forsta

forsta.com

Bir Press Ganey şirketi olan Forsta, CX (Müşteri Deneyimi), Çalışan Deneyimi (EX), Pazar Araştırması arasındaki siloları parçalayan kapsamlı bir Deneyim ve Araştırma Teknolojisi platformu olan HX (İnsan Deneyimi) Platformunu güçlendiriyor; izleyicilerinin deneyimlerini daha derin ve daha eksiksiz bi...

Plotline

Plotline

plotline.so

Plotline, tüketici internet şirketlerine yönelik bir uygulama içi etkileşim platformudur. Ürün ve pazarlama ekipleri, özelliklerin benimsenmesini geliştirmek ve dönüşümleri artırmak için son derece özelleştirilebilir uygulama içi mesajları veya uyarıları yapılandırabilir. Tamamen kodsuz.

Indeemo

Indeemo

indeemo.com

Yapay zeka destekli, anlık video araştırma platformumuz, MR, UX ve CX ekiplerinin günlük yaşam bağlamında insanları, ürünleri ve deneyimleri anlamasını sağlar. Desteklediğimiz Araştırmacılar, Tasarımcılar ve Ürün Yöneticileri Indeemo'yu B2C ve B2B bağlamlarında çeşitli Keşif Araştırması metodolojile...

Zinklar

Zinklar

zinklar.com

Sonuçları gerçek zamanlı olarak sunan ve Consumer Insights'ı dünya çapındaki markalar için günlük bir çözüme dönüştüren SaaS platformu. Markalara, geleneksel olarak Pazar Araştırma Ajansları aracılığıyla yıllık abonelik temelinde satın alınan bir ürün sunmaktadır. Basit, kolay ve uzman araştırmacıla...

Upsiide

Upsiide

upsiide.com

Upsiide, Dig Insights'taki tüketici uzmanları tarafından oluşturulan ve sürekli olarak geliştirilen bir SaaS platformudur. Upsiide, inovasyon fikirlerinizi daha verimli ve etkili bir şekilde geliştirmenize ve doğrulamanıza olanak tanır. ... Daha Fazla Göster İnovasyon süreçlerini Upsiide platformuna...

Survicate

Survicate

survicate.com

Müşteri geri bildirimlerini geniş ölçekte, haftalar değil dakikalar içinde toplamanıza olanak tanıyan Zahmetsiz Anket Yazılımı. Çünkü müşteri geri bildirimi bu kadar karmaşık olmamalı. Survicate, zahmetsiz kurulum, özelleştirme ve entegrasyon açısından yüksek puan aldı.

WEVO

WEVO

wevo.ai

Hedef kitlenizi kullanan WEVO, dönüşüm engellerini belirleyen ve Canlı Yayın Öncesi web sitesi dönüşümünü artırmak için öneriler sunan tek araçtır. Daha doğru kullanıcı geri bildirimleriyle doğru müşteri deneyimlerini daha hızlı oluşturun.

Sprig

Sprig

sprig.com

Sprig - eski adıyla UserLeap. Hızlı ve güvenilir bağlam içi kullanıcı araştırması. Sprig'in hedefe yönelik mikro anketleri, video soruları ve daha fazlasıyla kullanıcı araştırmasının erkenden ve sıklıkla yapılmasını sağlayın.

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