Alternatifler - Yieldify

PowerTextor

powertextor.com

İşletmeler için Metin Mesajlaşma Hizmeti. PowerTextor, Microsoft Dynamics 365 ve Power Platform için bir SMS Bağlayıcısıdır. Kısa mesaj pazarlamanın ve Microsoft Power Automate'in gücüyle işletmelerin müşterileriyle daha iyi ilişkiler kurmasına yardımcı oluyoruz.