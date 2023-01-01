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yEd Live

yEd Live

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: yworks.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde yEd Live çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Grafik analizi, otomatik grafik düzeni ve görselleştirme için yüksek kaliteli yazılım bileşenleri.

Web Sitesi: yworks.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, yEd Live ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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