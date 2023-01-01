WebCatalog
Wyscout

Wyscout

platform.wyscout.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Wyscout çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Futbol Platformu Futbol dünyasında çalışan insanlar için profesyonel platform: videolar, veriler, istatistikler ve araçlar. Takımları, maçları ve oyuncuları analiz edin; yeni yetenekler keşfedin; oyuncularınızı tanıtın; en iyisinden öğrenirsin. Masaüstünüzden, tabletinizden veya cep telefonunuzdan her yerde.

Web Sitesi: wyscout.com

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