WebCatalog
wpWax

wpWax

wpwax.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde wpWax çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

WordPress Temaları ve Eklentileri için bağımsız bir pazar yeri. wpWax, WordPress'te web oluşturma deneyiminizi geliştirmek için birinci sınıf ve eksiksiz bir çözüm sunar.

Web Sitesi: wpwax.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, wpWax ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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