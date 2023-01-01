Alternatifler - WP Maps

Store Locator Widgets

storelocatorwidgets.com

Yapılandırması, konumları eklemesi ve web sitenize yerleştirmesi son derece hızlı ve kolay olan, tam özellikli bir mağaza bulma hizmeti. Konumlarınızı CSV veya Excel dosyalarını kullanarak yükleyin veya isterseniz konum yönetimi için REST tabanlı API'mizi kullanın. Shopify, Squarespace, Facebook, Jo...