Alternatifler - WotNot

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...

Intercom

Intercom

intercom.com

Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...

Podium

Podium

podium.com

İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.

Spike

Spike

spikenow.com

Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.

Freshchat

Freshchat

freshchat.com

Freshchat, müşteri sohbetlerinde başarılı olmak isteyen ekipler için tasarlanmış modern bir canlı sohbet yazılımıdır ✓ Freshworks'ten Freshchat Canlı Sohbet Yazılımı.

LeadSquared

LeadSquared

leadsquared.com

İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.

Apollo.io

Apollo.io

apollo.io

Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.

ManyChat

ManyChat

manychat.com

Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!

Smartsupp

Smartsupp

smartsupp.com

Canlı sohbeti olmayan bir web sitesi, satış asistanı olmayan bir mağazaya benzer. Ziyaretçilerinizle sohbet başlatın ve onları mutlu müşterilere dönüştürün.

CallRail

CallRail

callrail.com

Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.

Typeform

Typeform

typeform.com

Güzel, etkileşimli formlar oluşturun; daha fazla yanıt alın. Kodlamaya gerek yok. Sınavlar, araştırma, geri bildirim, potansiyel müşteri yaratma ve daha fazlası için şablonlar. Ücretsiz kaydol.

ActiveCampaign

ActiveCampaign

activecampaign.com

ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...

ZoomInfo

ZoomInfo

zoominfo.com

ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...

Keap

Keap

keap.com

Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.

Drift

Drift

drift.com

Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.

Helpwise

Helpwise

helpwise.io

Helpwise, ekiplerin help@, sales@ vb. gibi ekip e-posta hesaplarını yönetmelerine yönelik, kullanımı kolay bir paylaşılan gelen kutusu ve e-posta işbirliği yazılımıdır. Ekibiniz için şimdi Paylaşılan Gelen Kutusu'nu edinin!

Similarweb

Similarweb

similarweb.com

Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.

AWeber

AWeber

aweber.com

AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.

Privyr

Privyr

privyr.com

Privyr, satış görevlilerinin ve işletmelerin potansiyel müşterileri telefonlarından müşterilere dönüştürmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.

Popl

Popl

popl.co

Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri topl...

Botpress

Botpress

botpress.com

Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯

involve.me

involve.me

involve.me

Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.

Avochato

Avochato

avochato.com

Avochato iş için kolay yoldan mesaj atıyor. Pazar lideri ticari kısa mesaj hizmetimiz, sizi müşterilerinize her zamankinden daha hızlı ve daha etkili bir şekilde bağlayacaktır.

Manycontacts

Manycontacts

manycontacts.com

WhatsApp için CRM Satış ve destek için Whatsapp aracı Gelen Kutunuzu ekibinizle paylaşmak, tüm sohbetlerinizi aynı arayüzde yanıtlamak ve düzenlemek için WhatsApp Business'ınızı (veya API'nizi) ManyContacts'a bağlayın.

OnePage CRM

OnePage CRM

onepagecrm.com

Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.

Gallabox

Gallabox

gallabox.com

Gallabox, işinizi Paylaşılan Gelen Kutusu, WhatsApp kodsuz Chatbot, WhatsApp Yayınları ve daha fazlasıyla ölçeklendirmek için WhatsApp'ın gücünü ortaya çıkaran, kodsuz bir çalışma alanıdır

Engati

Engati

engati.com

Engati, AI sohbet robotları oluşturmak ve WhatsApp, Web Sitesi, Messenger vb. üzerinde gerçek zamanlı görüşmelere katılmak için en iyi ücretsiz, kodsuz AI Chatbot ve Canlı sohbet platformudur.

CoPilot AI

CoPilot AI

copilotai.com

CoPilot AI'nin gelişmiş araç seti, satış görevlilerine en uygun potansiyel müşterileri hedefleme, kaliteli potansiyel müşteriler yetiştirme ve LinkedIn Sales Navigator'da daha fazla toplantı ayarlama olanağı sağlar.

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