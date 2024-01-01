Alternatifler - WotNot
Hubspot
hubspot.com
HubSpot, işletmelerin daha iyi büyümesine yardımcı olmak için eksiksiz bir pazarlama, satış, müşteri hizmetleri ve CRM yazılımı platformunun yanı sıra metodoloji, kaynaklar ve destek sunar. Ücretsiz araçlarla başlayın ve büyüdükçe yükseltin.
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Intercom
intercom.com
Intercom, işletmelerin kişiselleştirilmiş, mesajlaşma tabanlı deneyimler yoluyla daha iyi müşteri ilişkileri kurmasına yardımcı olan bir Konuşmalı İlişkiler Platformudur (CRP). Intercom'un genel merkezi San Francisco'da olup Chicago, Dublin, Sidney ve Londra'da ek ofisleri bulunmaktadır. Şubat 2017...
Podium
podium.com
İncelemeler, Mesajlaşma, Ödemeler, Web Sohbeti ve daha fazlasıyla işletmenize haksız avantaj sağlayın.
Spike
spikenow.com
Spike'ın güçlü Gelen Kutusu, Konuşma E-postasını, Görevleri, Notları, ortak dokümanları, dosya depolama alanını ve Takviminizi tek bir beslemede içerir.
Freshchat
freshchat.com
Freshchat, müşteri sohbetlerinde başarılı olmak isteyen ekipler için tasarlanmış modern bir canlı sohbet yazılımıdır ✓ Freshworks'ten Freshchat Canlı Sohbet Yazılımı.
LeadSquared
leadsquared.com
İşletmeler için eksiksiz Pazarlama Otomasyonu ve CRM yazılımı. Potansiyel müşteri yakalamanızı, müşteri adayı yönetiminizi, satış yönetiminizi ve analitiğinizi tek bir platformda düzenleyin.
Apollo.io
apollo.io
Apollo, büyüme stratejinizi uygulamanıza, analiz etmenize ve geliştirmenize yardımcı olmak için iş akışlarınıza zekayı yerleştiren, veriye öncelik veren bir etkileşim platformudur.
ManyChat
manychat.com
Müşterilerinizle bağlantı kurma şeklinizi yeniden keşfedin. ManyChat, müşterinizle 7/24 etkileşim kurmanıza olanak tanır; pazarlama otomasyonunun gücünden bugün yararlanın!
Smartsupp
smartsupp.com
Canlı sohbeti olmayan bir web sitesi, satış asistanı olmayan bir mağazaya benzer. Ziyaretçilerinizle sohbet başlatın ve onları mutlu müşterilere dönüştürün.
CallRail
callrail.com
Telefon görüşmeleri ve web formları için izleme ve analiz. PPC, SEO ve çevrimdışı reklam kampanyalarınızda pazarlamanızı optimize edin ve yatırım getirinizi artırın.
Typeform
typeform.com
Güzel, etkileşimli formlar oluşturun; daha fazla yanıt alın. Kodlamaya gerek yok. Sınavlar, araştırma, geri bildirim, potansiyel müşteri yaratma ve daha fazlası için şablonlar. Ücretsiz kaydol.
ActiveCampaign
activecampaign.com
ActiveCampaign, küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik bir bulut yazılım platformudur ve merkezi Chicago, Illinois'de bulunmaktadır. Şirket, e-posta pazarlamasını, pazarlama otomasyonunu, satış otomasyonunu ve CRM kategorilerini birleştiren müşteri deneyimi otomasyonu (CXA) için yazılım sunmaktad...
ZoomInfo
zoominfo.com
ZoomInfo, iş adamları ve şirketler hakkındaki bilgi veritabanına erişimi satış, pazarlama ve işe alım profesyonellerine satan, Vancouver, Washington merkezli bir Amerikan abonelik tabanlı hizmet olarak yazılım (SaaS) şirketidir. Şirket ilk olarak 2000 yılında kurucular Yonatan Stern ve Michel Decary...
Keap
keap.com
Keap, işinizi büyütmenize, müşteri hizmetlerini geliştirmenize ve satışları artırmanıza yardımcı olur. İş gereksinimlerinize uyacak şekilde Keap Grow, Keap Pro veya Infusionsoft by Keap'i seçin. Ücretsiz deneme başlatın.
Drift
drift.com
Drift, işletmelerin işletmelerden satın almanın yeni yoludur. Bugün satın almayı kolaylaştırmak için tasarlanmış, tamamen ücretsiz, etkileşimli pazarlama ve satış araçlarımızı deneyin.
Helpwise
helpwise.io
Helpwise, ekiplerin help@, sales@ vb. gibi ekip e-posta hesaplarını yönetmelerine yönelik, kullanımı kolay bir paylaşılan gelen kutusu ve e-posta işbirliği yazılımıdır. Ekibiniz için şimdi Paylaşılan Gelen Kutusu'nu edinin!
Similarweb
similarweb.com
Benzerweb, kurumsal ve küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) müşterilerine yönelik bir dijital istihbarat sağlayıcısıdır. Platform, web analitiği hizmetleri sağlar ve kullanıcılarına, müşterilerinin ve rakiplerinin web trafiği hakkında bilgi sunar.
AWeber
aweber.com
AWeber'i bugün ücretsiz deneyin ve e-posta listenizi büyütmek, hedef kitlenizle etkileşime geçmek ve satışları artırmak için tüm çözümleri edinin. Kredi kartına gerek yok.
Privyr
privyr.com
Privyr, satış görevlilerinin ve işletmelerin potansiyel müşterileri telefonlarından müşterilere dönüştürmelerine yardımcı olan bir uygulamadır.
BirdEye
birdeye.com
BirdEye kapsamlı bir müşteri deneyimi platformudur. Her büyüklükte 60.000'den fazla işletme, incelemeler aracılığıyla çevrimiçi olarak bulunabilmek, kısa mesaj etkileşimleriyle müşteriler tarafından seçilebilmek ve anket ve öngörü araçlarıyla en iyi işletme olmak için her gün BirdEye'ı kullanıyor.
Popl
popl.co
Popl, dünya çapında milyonlarca şirkete ve profesyonele yenilikçi çözümler sunan, ekiplere yönelik lider dijital kartvizit platformudur. Platformumuz, ekiplerin dijital kartvizitler oluşturmasına, dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyarak marka tutarlılığı, kolaylaştırılmış potansiyel müşteri topl...
Botpress
botpress.com
Şaşırtıcı derecede hızlı bir şekilde ChatGPT sohbet robotları oluşturun 🚀. OpenAI tarafından desteklenen ilk yeni nesil sohbet robotu oluşturucu. İşlerinizi halletmek amacıyla projeniz veya işletmeniz için ChatGPT benzeri botlar oluşturun. 🎯
involve.me
involve.me
Müşteri Etkileşimini Artırın. Etkileşimli Huniler aracılığıyla. Testler, anketler, hesap makineleri, formlar ve ödeme sayfaları için kodsuz içerik oluşturucu. Müşteri yolculuğunun her adımında kişiselleştirilmiş etkileşimler oluşturun.
Avochato
avochato.com
Avochato iş için kolay yoldan mesaj atıyor. Pazar lideri ticari kısa mesaj hizmetimiz, sizi müşterilerinize her zamankinden daha hızlı ve daha etkili bir şekilde bağlayacaktır.
Manycontacts
manycontacts.com
WhatsApp için CRM Satış ve destek için Whatsapp aracı Gelen Kutunuzu ekibinizle paylaşmak, tüm sohbetlerinizi aynı arayüzde yanıtlamak ve düzenlemek için WhatsApp Business'ınızı (veya API'nizi) ManyContacts'a bağlayın.
OnePage CRM
onepagecrm.com
Küçük işletmelerin satışlara odaklanmasına ve satışları artırmasına yardımcı olan benzersiz CRM yazılımı. GTD ve Satışlara dayalı ilkelerine göre satış aracımız iletişim ve huni yönetimini içerir.
Gallabox
gallabox.com
Gallabox, işinizi Paylaşılan Gelen Kutusu, WhatsApp kodsuz Chatbot, WhatsApp Yayınları ve daha fazlasıyla ölçeklendirmek için WhatsApp'ın gücünü ortaya çıkaran, kodsuz bir çalışma alanıdır
Engati
engati.com
Engati, AI sohbet robotları oluşturmak ve WhatsApp, Web Sitesi, Messenger vb. üzerinde gerçek zamanlı görüşmelere katılmak için en iyi ücretsiz, kodsuz AI Chatbot ve Canlı sohbet platformudur.
CoPilot AI
copilotai.com
CoPilot AI'nin gelişmiş araç seti, satış görevlilerine en uygun potansiyel müşterileri hedefleme, kaliteli potansiyel müşteriler yetiştirme ve LinkedIn Sales Navigator'da daha fazla toplantı ayarlama olanağı sağlar.