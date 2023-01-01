Alternatifler - WorkRamp
Trainual
trainual.com
Ekibinizi Eğitmenin ve Büyütmenin En Kolay Yolu. İşinizdeki her süreç, politika ve SOP için tek bir taktik kitabı, böylece daha hızlı bir şekilde işe başlayabilir ve eğitim alabilirsiniz.
Allego
allego.com
Sanal öğrenme ve etkinleştirme çözümlerinde pazar lideri. Günümüzün dağınık ekipleri için oluşturulmuş mobil platformla kuruluşunuzu dönüştürün.
SalesHood
saleshood.com
SalesHood'un amaca yönelik tasarlanmış satış etkinleştirme çözümü, hazırlık, etkinlik ve uygulama açısından satış üretkenliğindeki atılımları hızlandırarak en iyi performansı gösterenleri geniş ölçekte kopyalar. Gelir ekiplerinizin etkileşimli eğitim ve katılımla senkronize olmasını sağlayın. Kazand...
SmartWinnr
smartwinnr.com
SmartWinnr, satış ekiplerinizi ürün bilgisiyle güncel tutan, müşteri etkileşimleri sırasında tek tip mesajlaşmayı garanti eden ve aynı zamanda satışları artıran kapsamlı bir platformdur. SmartWinnr, Salesforce.com ile tamamen entegredir Şunları kullanırız: Satışları artırmak için Oyunlaştırılmış KPI...
SecondNature
secondnature.ai
Geliri etkileyen yenilikçi yapay zeka satış eğitimi yazılımı. Geleneksel Satış Eğitimi Çözümünüz Değil. Bize 3 dakika verin ve bir sonraki asansör konuşmanızda başarılı olmanıza ve ücretsiz oturum analizinizi almanıza yardımcı olacak ücretsiz AI eğitim simülasyonumuzu deneyin.