WebCatalog
Workpuls

Workpuls

app.workpuls.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Workpuls çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

1000'den fazla küresel marka (Office Depot, Allstate ve Etisalat dahil), konu çalışanlarının üretkenliği olduğunda Workpuls'a güveniyor. Workpuls, onlara ekiplerinin iş akışları hakkında ayrıntılı raporlar sunarak çalışanların performansını, üretkenliğini ve verimliliğini optimize etmelerine olanak tanıyor. Workpuls kullanan ekipler emsallerine göre %30 daha üretkendir ve ekibiniz bugün onlara katılabilir.

Web Sitesi: workpuls.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Workpuls ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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