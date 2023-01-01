Alternatifler - Woosmap
Salesforce
salesforce.com
Salesforce.com, inc. merkezi San Francisco, California'da bulunan bir Amerikan bulut tabanlı yazılım şirketidir. (CRM) müşteri ilişkileri yönetimi hizmeti sağlar ve ayrıca müşteri hizmetleri, pazarlama otomasyonu, analitik ve uygulama geliştirmeye odaklanan tamamlayıcı bir kurumsal uygulamalar paket...
Yext
yext.com
Yext, çevrimiçi marka yönetimi alanında faaliyet gösteren bir New York City teknoloji şirketidir. Bulut tabanlı uygulama ağını, arama motorlarını ve diğer olanakları kullanarak marka güncellemeleri sunar. Şirket 2006 yılında Howard Lerman, Brian Distelburger ve Brent Metz tarafından kuruldu. Son rak...
StoreRocket
storerocket.io
StoreRocket, web siteniz için güzel tasarlanmış bir mağaza bulma aracıdır. Kullanıma hazır, özelleştirilebilir ve kurulumu kolay mağaza bulma aracıyla zamandan ve paradan tasarruf edin. Her platformla çalışır! Dakikalar içinde sizinkini alın.
Solocal
solocal.com
İşletmelerin dijital teknoloji aracılığıyla büyümesine yardımcı oluyoruz. Ücretsiz dijital denetiminizle anında kişiselleştirilmiş tavsiyeler alın.
Fluid Ads
fluidads.com
Fluid Ads olarak her biri aşağıdaki avantajları içeren iki hizmet seçeneği sunuyoruz. Akışkan Reklamlar şunları yapma olanağı sağlar: - Reklam Oluşturucu aracımızı kullanarak çarpıcı dijital görüntülü reklamlar oluşturun. - Sektör lideri coğrafi hedefleme ve coğrafi sınırlama sistemimiz ile dünyanın...
Mobal
mobal.io
Tüm işletme listelerinizi tek bir yerden zahmetsizce yönetin. İşletme listelerinizin yönetimini eğlenceli, hızlı ve keyifli hale getiriyoruz.
Chatmeter
chatmeter.com
Chatmeter, çok lokasyonlu markalara müşteri deneyimini geniş ölçekte izlemek, analiz etmek ve geliştirmek için ihtiyaç duydukları yerel bilgileri ve araçları sağlar.
Zoniz
zoniz.com
Zoniz Proximity Platform, şirketlerin müşterilerle lokasyona dayalı etkileşim kurma şeklini basitleştiren yenilikçi bir pazarlama aracıdır.
Pulsate
pulsatehq.com
Pulsate Locate, pazarlamacıların kullanıcılarla tam konumlarına göre etkileşim kurmasını sağlayan bir konum pazarlama çözümüdür.
Cloud4Wi
cloud4wi.com
Cloud4Wi, kuruluşların fiziksel konumların gücünden yararlanmalarına yardımcı olur. Bulut platformumuz sayesinde işletmeler, BT personeli için herhangi bir ek iş yükü olmadan, kesintisiz, güvenli bir Wi-Fi erişimi sunabilir ve yenilikçi konum farkındalığı deneyimlerini açığa çıkarırken iş sonuçların...
Blue Bite
bluebite.com
Patentli platformumuz, içerik oluşturuculara dinamik dijital deneyimler oluşturma ve bunları NFC, QR ve coğrafi sınırlama gibi teknolojileri kullanarak fiziksel öğeler aracılığıyla kanalize etme yetkisi verir. Fiziksel şeyler daha akıllı hale getirildiğinden, kullanıcılar değerli içeriklere yalnızca...
Bluedot
bluedot.io
Konum, alaka düzeyi ve amaç sunar. Bluedot, şirketlere (mobil uygulamaları aracılığıyla) gerçek dünya içgörülerinden yararlanma ve müşterilere tercih ettikleri kanallarda mesaj göndermek için doğru anları ortaya çıkarma gücü veriyor. Bluedot'un mobil konum teknolojisi, markaların ve kuruluşların müş...
Netmera
netmera.com
Netmera, kişiselleştirilmiş müşteri deneyimleri sağlayan çok kanallı bir müşteri etkileşimi pazarlama platformudur. Platform, dijital pazarlamacıların ve ürün yöneticilerinin mobil ve web anlık bildirimleri, uygulama içi mesajlaşma, pop-up'lar, analizler ve AI tarafından desteklenen pazarlama otomas...
Bloom Intelligence
bloomintelligence.com
RESTORAN PAZARLAMA PLATFORMU CDP konuk verilerini toplamak, temizlemek ve merkezileştirmek için kullanılır. Daha hızlı, daha verimli büyümeyi desteklemek için yapay zeka destekli pazarlama otomasyonu ve itibar yönetimi.
Xtremepush US
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...
Xtremepush EU
xtremepush.com
Xtremepush, iGaming şirketlerinin gerçek zamanlı verilerden, yapay zekadan ve oyunlaştırmadan yararlanarak yaşam döngüsüne özel geniş ölçekte dönüşüm ve sadakati artıran güçlü oyuncu ilişkileri kurmasına, büyütmesine ve sürdürmesine olanak tanıyan, piyasadaki en eksiksiz CRM çözümüdür. Hepsi tek bir...
Cisco Spaces
cisco.com
Cisco Spaces, binaları akıllı alanlara dönüştürmek için insanları ve nesneleri mekanlara bağlayan bir bulut platformudur. Sensör olarak Cisco cihazlarının (Catalyst, Meraki, Webex) ve Spaces ekosisteminin gücünü kullanan platform, binaları güvenli, akıllı, sürdürülebilir ve kusursuz hale getirmeyi h...
WP Maps
wpmaps.com
WP Maps, işletmelerin mağaza bulma belirleyicileri, ürün bulma belirleyicileri ve diğer harita türlerini oluşturmasına ve yönetmesine olanak tanıyan bir yazılımdır. Kullanımı kolay, herhangi bir kodlama bilgisi gerektirmeyen, güçlü ve esnek bir araçtır. WP Haritalar, haritalara birden fazla konum ek...
AIO Store Locator
allinonestorelocator.com
Ziyaretçilerinizin mağazanızı bulmasına yardımcı olun. Google haritalarını kullanan Ücretsiz Mağaza Bulucu/Bayi Bulucu/Zip Bulucu/Ürün Bulucu yazılımı. AIO Mağaza Bulucu, mükemmel özelliklere sahip bir mağaza bulma aracı veya ücretsiz posta kodu bulucuyla web sitenizin erişimini en üst düzeye çıkarm...
Store Locator Widgets
storelocatorwidgets.com
Yapılandırması, konumları eklemesi ve web sitenize yerleştirmesi son derece hızlı ve kolay olan, tam özellikli bir mağaza bulma hizmeti. Konumlarınızı CSV veya Excel dosyalarını kullanarak yükleyin veya isterseniz konum yönetimi için REST tabanlı API'mizi kullanın. Shopify, Squarespace, Facebook, Jo...
Pear Commerce
pearcommerce.com
Pear Commerce, CPG'leri perakendecilere bağlayan, alışveriş yapılabilir araçları performans pazarlamasını güçlendiren eyleme dönüştürülebilir içgörülere dönüştüren perakende e-ticaret platformudur. Pear'in mağaza bulma araçları, alışveriş yapılabilir sayfalar, alışveriş yapılabilir bağlantılar ve Pe...
MetaLocator
metalocator.com
MetaLocator, piyasadaki en iyi mağaza bulma yazılımlarından birine sahiptir. Kullanıcıların web sitenizdeki çeşitli konumları son derece yapılandırılabilir ve kolay bir şekilde aramasına, görüntülemesine ve yönetmesine olanak tanır... Daha Fazla Göster y. MetaLocator'ın mağaza bulma yazılımı 300'den...
Center.ai
center.ai
Center.ai, Google Haritalar'da daha iyi görünürlük ve itibar sayesinde fiziksel mağazalarınızdaki trafiği artırmanıza yardımcı olacaktır. Center.ai ile yalnızca günlük Google Haritalar listeleme yönetiminde zamandan tasarruf etmekle kalmayacak, aynı zamanda rakiplerinize göre derecelendirmelerinizi ...
Blipstar
blipstar.com
Blipstar, mağaza bulma aracının oluşturulmasını, düzenlenmesini, yapılandırılmasını ve web sitesinde ve sosyal medyada yayınlanmasını sağlayan bir mağaza bulma yazılımıdır.
Storepoint
storepoint.co
Web Siteniz İçin Özelleştirilmiş Güzel Bir Mağaza Bulucu Uygulaması. Dakikalar içinde web siteniz için bir mağaza bulma aracı oluşturun. Kurulumu basit, tamamen özelleştirilebilir ve tüm web siteleriyle çalışır.
Closeby
closeby.co
Modern markalar için modern bir mağaza bulma aracı. Güzel Özelleştirmeler - Güçlü tema seçenekleri, renkler ve yazı tipleri arasından markanıza en uygun olanı seçin. Haritalama deneyiminizi kendinize ait hale getirin. Entegre Mağaza Bulucu - Web siteniz için sınıfının en iyisi mağaza bulucuyu birkaç...
Neustar Localeze
neustarlocaleze.biz
Neustar Localeze, yerel arama için güvenilir işletme listeleri kimlik yönetimi sağlayıcısıdır; ulusal markaların ve yerel işletmelerin kontrolü ele almasına ve çevrimiçi işletme listelerinin görünürlüğünü artırmasına yardımcı olur ve güvenilir, doğrulanmış yerel işletme bilgilerini geniş bir yerel a...
Rio SEO
rioseo.com
Rio SEO, kurumsal markalara yönelik yerel pazarlamada lider olup, markanın tamamında geniş ölçekte etkili hiperyerel deneyimler sunan kapsamlı, sorunsuz bir şekilde entegre edilmiş anahtar teslim yerel pazarlama ve müşteri deneyimi (CX) çözümleri paketi olan Yerel Deneyim (LX) Platformunu güçlendirm...
Partoo
partoo.co
Partoo olarak misyonumuz, işletmeleri internette daha görünür kılmak, e-itibarlarını geliştirmek ve daha fazla müşteri kazanmalarına yardımcı olmaktır. Hepsi bir arada çözümümüz, sezgisel kontrol panelleri aracılığıyla stratejik karar almayı güçlendirerek karar vericilerin yatırım getirisini ölçmesi...
Synup
synup.com
Synup, markaların çevrimiçi varlığını üç yönlü bir yaklaşımla dönüştürüyor: yerel listeler, itibar yönetimi ve sosyal medya yönetimi. Synup ile markalar, tek bir bütünsel kontrol panelinde tüm konumlarda ve medya kanallarında alakalı ve güvenilir iş içeriği sunabilir. Markalar artık çevrimiçi incele...
Adentro
adentro.com
Adentro, gerçek misafir ziyaretlerini artırmak için mağaza içi WiFi'nizle eşleşen ve bunu kanıtlayan tek ziyaret tabanlı pazarlama platformudur. Teknolojimiz, bilinmeyen müşterileri belirlemenize, yeni müşteriler çekmenize ve ziyaret davranışlarını ölçmenize yardımcı olur. Zenginleştirilmiş müşteri ...
Emarsys
emarsys.com
Artık bir SAP şirketi olan Emarsys, iş sonuçlarını hızlandırmak için oluşturulmuş tek çok kanallı müşteri etkileşimi platformuyla dijital pazarlama liderlerini ve işletme sahiplerini güçlendiriyor. İstenilen iş sonuçlarını, sektörünüzdeki önde gelen markalardan kitle kaynaklı kanıtlanmış çok kanallı...
Storemapper
storemapper.com
Binlerce işletme, müşterilerin ürün ve hizmetlerini bulmalarına yardımcı olmak için Storemapper'a güveniyor. Kurulumu kolay, özelleştirilebilir ve daha fazla satış sağladığı kanıtlanmıştır.
Uberall
uberall.com
Uberall CoreX, en yakın iş yerinizin görünür olmasını sağlayarak keşiften satın alma aşamasına ve ötesine kadar etkileşimi artırır.
MikMak
mikmak.com
Çok Kanallı Markalar için e-Ticaret'i hızlandırma. MikMak, markalara çevrimiçi satışları hızlandırmak için e-Ticaret pazarlama analitiği ve e-Ticaret etkinleştirme yazılımı sağlar.
Loqate
loqate.com
Doğru Birleşik Krallık adreslerini yakalayarak veri kalitesini artırın. Posta kodu adresi doğrulama ve coğrafi kodlama teknolojisiyle dönüşümleri ve kullanıcı deneyimini artırın.