Alternatifler - Wobb

Aggero Software

aggero.io

Aggero, tüm büyük sosyal medya platformlarından binlerce saatlik video içeriğini sizin için analiz eder. Kitle duyarlılığı verileri, etkileşim oranı ve hem videoda hem de metinde marka veya üründen bahsedilen en önemli anlar gibi benzersiz ve alakalı video analizlerini çıkarmak için AI teknolojisini...