Alternatifler - Wiztrust
Meltwater
meltwater.com
Meltwater'ın halkla ilişkiler ve pazarlama ekiplerine hem haber hem de sosyal medyadaki medya kapsamını izlemesine ve marka yönetimini geliştirmesine nasıl yardımcı olduğunu keşfedin.
Business Wire
businesswire.com
Basın bülteni dağıtımı ve mevzuat açıklamalarında dünya lideri. Halkla ilişkiler ve yatırımcı ilişkileri uzmanları, geniş tabanlı ve hedeflenen pazar erişimi için Business Wire'a güveniyor.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (eski adıyla MediaMiser), halkla ilişkiler ve pazarlama profesyonellerine yönelik medya izleme ve analiz yazılımı ile profesyonel hizmetler sağlayıcısıdır. Agility PR Solutions, çeşitli Fortune 500 şirketlerinin ve Kanada devlet kurumlarının da aralarında bulunduğu müşterilerine...
Critical Mention
criticalmention.com
TV, Radyo, Haberler, Podcast'ler ve Sosyal Medya için sınıfının en iyisi medya izleme hizmeti ve sektördeki en doğru medya iletişim veritabanı.
Prezly
prezly.com
Prezly, kuruluşların hayran yaratma hedefiyle hikayelerini yayınlamasına, dağıtmasına ve sahiplenmesine yardımcı olan bir hikaye anlatma platformudur.
PR Newswire
prnewswire.com
PR Newswire'ın haber dağıtımı, hedefleme, izleme ve pazarlama çözümleri, dünya çapındaki hedef kitlelerle bağlantı kurmanıza ve onlarla etkileşime geçmenize yardımcı olur.
Muck Rack
muckrack.com
Gazetecileri bulmak, hikayeniz için baskı almak, haberleri izlemek ve PR'ınızın etkisi hakkında rapor vermek için Muck Rack'i kullanın. Gazeteciler portfolyolar oluşturabilir ve kariyerlerini hızlandırabilirler.
Newsworthy.ai
newswriter.ai
Newsworthy.ai ekibi tarafından oluşturulan Newswriter.ai, dakikalar içinde ilgi çekici ve göz alıcı basın bültenleri oluşturmanıza yardımcı olan GPT-3 OpenAI destekli üretken yapay zeka basın bülteni yazma aracıdır. Düzenlemenin her zaman insan eliyle yapılması önerilir; hiçbir zaman yalnızca yapay ...
CoverageBook
coveragebook.com
Kapsam raporlarını daha hızlı hazırlayın. Gurur duyabileceğiniz güvenilir PR ölçümlerine sahip, güzel tasarlanmış raporlar.
Signal AI
signal-ai.com
Sonsuz veri denizinde Signal AI, kendinden emin ve bilinçli kararlar için netlik sağlar. Karar verme sürecine ilişkin öngörüler oluşturmak amacıyla 226 pazarda, 75 dilde, Signal AI platformuna her gün 5 milyondan fazla makale giriliyor. • Halkla İlişkiler Stratejinizi Güçlendirin - İletişimlerinizi ...
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ medya ilişkilerinizi dönüştürecek. Tek bir yerden medya listeleri oluşturabilir, basın bültenleri dağıtabilir, hikayenizi anlatabilir ve basın bülteni raporlarını okuyabilirsiniz. Haberlerinizi anında ve sorunsuz bir şekilde paylaşmanızı sağlar.
PeakMetrics
peakmetrics.com
Medya kapsamını otomatik olarak toplayın ve raporlayın. PeakMetrics, gerçek zamanlı olarak milyonlarca yapılandırılmamış, kanallar arası medya veri kümesinden içgörüler çıkarır ve eyleme dönüştürülebilir veriler oluşturur.
Zex PR Wire
zexprwire.com
Zexprwire, müşteri desteğine olan olağanüstü bağlılığıyla PR dağıtım hizmeti sektörünü olumlu yönde şekillendirdi. İletişim harcamalarınızdan daha iyi getiri elde edebilmeniz için daha fazla erişim ve daha fazla görünürlük sunuyoruz. Marka bilinirliğinizi çevrimiçi ortamda genişletin ve sektörünüzde...
ReadWrite
readwrite.com
ReadWrite, izleyicilerimizi AI, Kripto ve Oyun gibi yeni ortaya çıkan teknolojiler konusunda eğitmeye ve teknoloji endüstrisinden en son haberleri sunmaya odaklanan bir teknoloji medya yayınıdır.
Publifix.net
publifix.net
Publifix.net, farklı ülkelerden yüzlerce medya kuruluşunun günlük olarak kullandığı bir PR ve basın bülteni dağıtım yazılımıdır. Publifix.net ile halkla ilişkiler ve pazarlama ekipleri, içeriklerini yalnızca birkaç tıklamayla binlerce bağlı gazeteciyle kolayca paylaşabilir. En iyi dağıtım sonuçların...
PRShots
prshots.com
Çevrimiçi resim/video ve basın bülteni kütüphanesi PRshots, basının ve etki sahibi kişilerin yüksek çözünürlüklü görsellere, videolara ve basın bültenlerine erişmesine olanak tanıyan harika bir araçtır. Resimlerinizi ve basın bültenlerinizi barındırmak için PRshots'ı seçerseniz, Next, Marks and Spen...
Press Hook
presshook.com
Press Hook, markaları medyaya bağlayan, teknoloji destekli bir Halkla ilişkiler pazarıdır. Profilinizi oluşturun, ilgili gazetecilere örnekler gönderin ve markanızın Forbes, Esquire, Good Housekeeping, Today ve daha birçok üst düzey yayında yer almasını sağlayın.
Newsfile
newsfilecorp.com
Newsfile, sektörde başka hiçbir yerde bulamayacağınız hizmet ve destek sunan, müşteri odaklı haber kaynağı ve düzenleyici dosyalama ekibinizdir. Kapsamlı ağlarımız, haberleri dünya çapındaki yatırımcılar, analistler ve kurumlardan oluşan bir kitleye dağıtırken, büyük komisyoncu terminallerine, finan...
Legit.ng
legit.ng
Legit.ng, hedef kitleye göre Nijerya'nın 1 numaralı çevrimiçi ve eğlence haber yayıncısıdır ve aylık 20 milyondan fazla benzersiz okuyucunun haber ihtiyaçlarını web sitemiz aracılığıyla karşılamaktadır. Eğlence, iş dünyası, politika, güncel olaylar ve insanların ilgisini çeken hikayeler de dahil olm...
JournoLink
journolink.com
İşletmenizi basına duyurmanın en hızlı ve en kolay yolu olan JournoLink, küçük işletmenizin büyük kitlelerle iletişim kurmasına yardımcı olacak, kullanımı kolay, öğrenmesi kolay bir tanıtım yazılımıdır. Basın bülteni dağıtımı, çevrimiçi yayın, medya talepleri ve basın odası. JournoLink, PR'a yeni ba...
Software Connect
softwareconnect.com
Software Connect, işletmelerin ve kuruluşların daha iyi yazılım bulmasına yardımcı olur. Software Connect web sitesi, işletmelerin ERP'den WMS'ye ve aradaki her şeye ilişkin yazılım incelemelerini bulabilecekleri ücretsiz bir kaynaktır. Ek olarak, Software Connect'in yazılım uzmanlarından oluşan e...
Coinscribble
coinscribble.com
Coinscribble nedir? Coinscribble, kripto, blockchain, Web3 ve NFT sektörlerine yönelik bir basın bülteni haber hizmeti platformudur. Coinscribble, Web3 şirketlerinin önde gelen kripto medyası ve CoinTelegraph, CoinMarketCap, Benzinga, Binance, Yahoo Finance ve daha fazlası gibi haber platformlarında...
Zwak News
zwaknews.com
Zwak News, Afganistan'dan ve dünyanın dört bir yanından güncel ve doğru haberler sunan lider bir haber platformudur. Deneyimli gazetecilerden oluşan ekibimiz, okuyucularımıza güvenilir ve tarafsız haberler sunmaya kendini adamıştır. Ayrıca, özellikle Afgan kızlarının eğitimi söz konusu olduğunda iyi...
PR Fire
prfire.com
Haberleri dağıtmak ve fark edilmek için PR Fire'ı kullanın! Google'da Daha Üst Sıralara Çıkın Satışları Artırın Markanızı Oluşturun Profilinizi Yükseltin Daha Fazla Görünür Olun Otorite Olun
ClickPress
click.press
Mükemmel tek tıklama özellikleriyle WordPress sitenizde bir profesyonel gibi ustalaşın. Sitenizin potansiyelinin kilidini açın ve olağanüstü bir çevrimiçi varlık için sınırsız performansın ve hızlı yüklemenin keyfini çıkarın.
3BL Media
3blmedia.com
3BL Media, dünyanın önde gelen şirketleri için amaca yönelik iletişimler sağlar. Rakipsiz dağıtım, liderlik ve editoryal platformlarımız, küresel sürdürülebilir işletmeye ilham veriyor ve destekliyor; 10 milyondan fazla değişim yaratıcıya ulaşıyor.
PR Wire Pro
prwirepro.com
250'den fazla haber sitesine Basın Bülteni Dağıtımı - 24 Saat Editör Ekibi - Hızlı Dağıtım - (800)460-2502 Hem Google hem de Apple News, ABC ve NBC Bağlı Kuruluş Ağları, CBS ve FOX bağlı kuruluşları, Digital Journal ve yüzlerce kişiye hızlı basın bülteni dağıtımı ek haber ağları. Web sitenizin Googl...
The CyberWire
thecyberwire.com
CyberWire, dünyanın her yerindeki insanlara kısa, erişilebilir ve ilgili siber güvenlik haberleri ve siber güvenlik podcast'leri sunan bağımsız bir sestir.
Faselis Growth
faselisgrowth.com
Faselis Growth, küçük işletmelere basın bültenlerini doğrudan ulusal ve yerel medyaya hızlı bir şekilde göndermenin kolay bir yolunu sunar. Kategorideki diğer pek çok hizmetten farklı olarak Faselis Growth, kolayca keşfedilebilen bölümlere ayrılmış medya listeleri, doldurulması kadar doldurulması da...
PressPog
presspog.com
PressPog, mükemmel dağıtım ve kullanım kolaylığı sağlamak için SEO Optimize Edilmiş bir basın bülteni hizmetidir. Piyasadaki fiyatlara baktığımızda çoğu zaman bunu karşılamanın çok zor olduğunu görüyoruz. Ekibimiz, basın bültenlerini uygun maliyetli hale getirmek, sizin için makale yazmayı dahil ede...
FinanceWire
financewire.com
FinanceWire, finans ve fintech şirketlerine yönelik bir haber yayını platformudur. Hiper-hedefli bir yaklaşım kullanan şirketler, finans dünyasının önde gelen medya kuruluşları hakkında haber yayınlamak için FinanceWire'ı kullanıyor.
eReleases
ereleases.com
İsteyen gazetecilere basın bülteni dağıtımı. Ölçülebilir sonuçlar artı PR Newswire. Küçük işletme müşterilerimiz bizi en iyi şekilde değerlendiriyor.
24-7 Press Release Newswire
24-7pressrelease.com
24-7 Basın Bülteni Newswire, hedef kitlenize ulaşmak ve ziyaretçileri, satışları ve marka bilinirliğini yönetmek için haberlerini sosyal medya ve geleneksel haber kanalları aracılığıyla yaymak isteyen işletmelere yönelik bir basın bülteni dağıtım hizmetidir.
PR.com
pr.com
PR.com, işletmeler, ürünler ve hizmetler dizini, basın bülteni dağıtımı ve daha fazlasıyla işletmenizi tanıtabileceğiniz bir web sitesidir. PR.com, tek noktadan alışveriş yapan bir ticari pazar yeridir.
MarketersMEDIA
marketersmedia.com
MarketersMEDIA Newswire, işletmelerin uluslararası haber ajanslarına ulaşmasına ve APNews, MarketWatch, Yahoo! gibi saygın medya kuruluşlarında yayın yapmasına yardımcı olan bir basın bülteni şirketidir. News, AsiaOne ve 500'den fazla medya uç noktası. Teknolojinin gücü ve müşteri memnuniyetine olan...
PRnews.io
prnews.io
PRNEWS.IO, sponsorlu içeriğin dünya çapındaki çevrimiçi medyaya garantili olarak yerleştirilmesini sağlar. Platform, potansiyel ortaklarınız ve yatırımcılarınız arasındaki farkındalığı artırmanıza, satışlarınızı artırmanıza ve bağlantı gücü kazanmanıza yardımcı olacaktır. Artık haberlerinizi veya hi...
iCrowdNewswire
icrowdnewswire.com
iCrowdNewswire, 2015 yılında Marketwired, Business Wire, PR Newswire, Dow Jones ve diğer önde gelen finans ve kurumsal haber kuruluşlarından eski üst düzey yöneticilerden oluşan bir ekip tarafından kuruldu. Her gün yayınlanan ve dağıtılan binlerce basın bülteniyle rekabet tüm zamanların en yüksek se...
Chainwire
chainwire.org
Chainwire, kripto para birimi ve blockchain endüstrisine yönelik bir haber yayını sendikasyon hizmetidir. Kripto para projeleri, blockchain şirketleri, borsalar, yatırım firmaları ve PR ajansları için tasarlanan Chainwire, basın bültenlerinin hiper hedefli kripto medya kuruluşlarında eş zamanlı olar...
Arkreach
arkreach.com
Medya listeleri oluşturun, performansı ölçün, içeriği optimize edin, krizleri yönlendirin Arkreach, planlamak, optimize etmek ve değerlendirmek için okuyucu odaklı haber medyası verilerini kullanan iletişim ihtiyaçlarınıza yönelik bir ürün paketidir. Bu ürün aracılığıyla medya listeleri oluşturabili...
MVPR
mvpr.io
MVPR, yapay zeka destekli PR işletim sistemini üst düzey PR danışmanlığıyla birleştirir. şirketlerin gazetecilerle güçlü ilişkiler kurmasına ve medyada yer almasına yardımcı olmak, aynı zamanda mesajlaşma ve süreç üzerinde tam sahiplik sağlamak.
Commetric
commetric.com
Cometric Media Analytics ürün özellikleri: - Medya performansına ilişkin kapsamlı bilgiler sağlamak için niceliksel üst düzey medya ölçümünü insan liderliğindeki derinlemesine niteliksel analizle birleştirmek. - Zaman içindeki etkinlik, formata göre ses ve ses paylaşımı gibi niceliksel ölçümler, etk...
Releasd
releasd.com
Yayın: Yeni Nesil Kapsam Raporları. Releasd, modern PR'lar tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin tüm kapsamını meşgul müşterilerin ve yöneticilerin sevdiği görsel bir formatta sergiliyor. Daha Fazla Kontrol: Çalışmalarınızı kendi tarzınızda sergilemek için düzenleri hızla uyarlayın. Sadece sürük...
ACCESSWIRE
accesswire.com
ACCESSWIRE® çevrimiçi dağıtım platformu, iletişim profesyonellerine günlük faaliyetleri için daha basit ve daha verimli bir iş akışı sağlar. İletişim profesyonellerinin artık Basın Bültenlerini dağıtabilecekleri, bir Haber Odası oluşturabilecekleri ve tek bir düğmeye basarak etkinliklerini planlayab...
PR.co
pr.co
pr.co, PR ekiplerinin medyada görünürlüğü ve marka bilinirliğini artırmasına ve olumlu bir itibar oluşturmasına yardımcı olmak için güzel tasarlanmış çevrimiçi haber odaları ve yazılımlar oluşturur. Çevrimiçi haber odalarımız şirketinizin kilometre taşlarını parlatır ve gazetecilerden yatırımcılara ...
Mediaboard
mediaboard.com
Mediaboard, PR dünyasına veri analizi ve medya istihbaratı için modern bir araç sağlamak amacıyla 2015 yılında kuruldu. Uygulama, medya izleme, ayrıntılı analiz, gösterge tabloları ve raporların yanı sıra eski makaleleri bulmayı kolaylaştıran zengin bir medya arşivi sunar. Bu klasik özelliklere ek o...
Fullintel
fullintel.com
Fullintel, ustalıkla seçilmiş medya izleme ve analiz yazılımı ve hizmetleri arayan halkla ilişkiler ve iletişim profesyonelleri için benzersiz bir yetenek, araç ve teknoloji kombinasyonu sunar. Johnson & Johnson, Intuit, Bell Textron, Royal Caribbean International ve Shell gibi üst düzey markalar, i...
Metro Monitor
metromonitor.com
Metro Monitor, halkla ilişkiler ve kurumsal iletişim profesyonelleri için tüm medya kuruluşlarını izleyerek, özel haber izleme veritabanlarına ve yenilikçi TV haber kırpma ve medya analiz hizmetlerine erişmenizi sağlar.
Truescope
truescope.com
Truescope, en hızlı büyüyen medya izleme ve ölçüm hizmetidir. Truescope, dünya çapındaki kuruluşlar için gerçek zamanlı medya öngörülerini ve iş zekasını ortaya çıkarıyor. Misyonu, profesyonel iletişimcilerin bugün ihtiyaç duyduğu medya izleme ve analiz sürecini basitleştirerek aboneleri daha iyi bi...
News Exposure
newsexposure.com
News Exposure, sağlam ve kapsamlı TV ve radyo yayın izleme, internet izleme, LexisNexis/Print izleme, medya istihbaratı ve PR analizi sağlar. Ayrıca medya kişileri veritabanı çözümü de sunuyoruz. News Exposure, geçmişi 2010'a kadar uzanan kalıcı bir HD arşivi sağlayarak sektörde ayrıcalıklı bir niş ...
Roxhill Media
roxhillmedia.com
Roxhill önde gelen gerçek zamanlı medya istihbarat platformudur. Alex Northcott'un deneyimli halkla ilişkiler ve sektör profesyonellerinden oluşan ekibini yenilikçi teknolojiyle birleştiren Roxhill, günümüzün hızlı hareket eden pazarında ihtiyaç duyduğunuz medya analizlerini ve içgörüleri sağlar.
Wizikey
wizikey.com
Wizikey nedir? Wizikey bir medya izleme ve halkla ilişkiler yazılımıdır. Şirketlere, farklı medyalarda medya takibi, trendler ve dünya genelinde rekabet istihbaratı ve basın bülteni dağıtımına ilişkin içgörüler konusunda yardımcı olur. Ayrıca PR profesyonellerinin doğru muhabir grubunu bulmasına, öz...
Propel PRM
propelmypr.com
Propel PRM, Halkla İlişkiler Yönetimi teknolojisiyle kazanılmış medyayı yeniden tasarlıyor. PRM platformu, pazarlama ve iletişim profesyonellerinin hikayelerini sunmak için doğru medyayı keşfetmelerine, medya ilişkilerini ve kampanyalarını yönetmelerine, markalarının kapsamını ve ses paylaşımını izl...
Prowly
prowly.com
Prowly, PR profesyonellerine yönelik, her ölçekteki şirketin rutin görevlerde zamandan tasarruf ederek medya ilişkilerini daha etkin bir şekilde yönetebildiği, hepsi bir arada bir iş akışı otomasyon çözümüdür. Prowly, kullanıcıları hikaye anlatma, doğru medya bağlantılarını bulma ve bunları bir PR C...
Newswire
newswire.com
Newswire, müşterilerine marka bilinirliği oluşturmaya, medyada yer almaya, çevrimiçi görünürlüğü artırmaya, arama motoru optimizasyonu performansını iyileştirmeye, satış oluşturmaya ve daha fazlasına yardımcı olan basın bülteni dağıtım hizmetleri sağlayan bir medya teknolojisi şirketidir. Newswire, ...
Onclusive
onclusive.com
Onclusive, Halkla İlişkiler ve İletişim başarısı için küresel bir ortaktır. Dünya çapında binlerce kuruluşla çalışarak karşılaştığınız baskıları anlıyoruz. Güçlü bir marka ve itibar oluşturmak gibi. Kuruluşunuzun gözü, kulağı ve vicdanı olmak. Üst düzey yöneticileri, daha geniş işletmeyi ve onun baş...
Notified
notified.com
Notified Event Cloud, etkinliklerin oluşturulmasını ve yönetilmesini desteklemek için dünyanın en kapsamlı uçtan uca etkinlik teknolojisini ve ilgili hizmetleri sunar. Tek oturumlardan her zaman açık deneyimlere kadar, konum, format, boyut veya uzunluk ne olursa olsun etkinliklerinizin tüm yaşam dön...
Collaborator.pro
collaborator.pro
İçerik pazarlama pazarı. İçeriği yerleştirin ve dağıtın. Anlaşmaları rahat, hızlı ve garantili bir şekilde yapın.
EQUP
equp.com
Kullanışlı, Uygun Fiyatlı, Etkili Gerçek anlamda performans gösteren bir Premium CRM Yazılımı! Pazarlama, satış ve faturalandırma işlemlerini otomatikleştirerek akıllı bir CRM'nin ötesine geçen EQUP ile işletmenizi güçlendirin hepsi bir arada bir yazılımda.
PRWeb
prweb.com
Basın bülteni dağıtımı heyecan yaratmanıza, çevrimiçi görünürlüğü artırmanıza ve web sitesi trafiğini artırmanıza yardımcı olur.
Mynewdesk
mynewsdesk.com
Çevrimiçi PR'ın etkisini keşfedin! Markanız hakkında söylenenleri izleyin, hikayenizi oluşturun, hedef kitlenizi tanımlayıp etkileşime geçirin ve sonuçları analiz edin.