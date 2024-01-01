Wingback

Wingback

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Web Sitesi: wingback.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Wingback çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Wingback, SaaS fiyatlandırması ve paketlemesi için araçlar ve API'ler sağlar. Biz, SaaS girişimlerinin, ürünlerinin herhangi bir dizi özelliğini herhangi bir fiyatlandırma modelini kullanarak dağıtmasına olanak tanıyan bir altyapıyız. Teknik olmayan ekiplerin fiyatlandırma ve paketleme değişikliklerini uygulamasına ve mühendislik katılımı olmadan ürün odaklı büyüme kampanyaları yürütmesine olanak tanır.

Web Sitesi: wingback.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Wingback ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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