Wingback, SaaS fiyatlandırması ve paketlemesi için araçlar ve API'ler sağlar. Biz, SaaS girişimlerinin, ürünlerinin herhangi bir dizi özelliğini herhangi bir fiyatlandırma modelini kullanarak dağıtmasına olanak tanıyan bir altyapıyız. Teknik olmayan ekiplerin fiyatlandırma ve paketleme değişikliklerini uygulamasına ve mühendislik katılımı olmadan ürün odaklı büyüme kampanyaları yürütmesine olanak tanır.

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