Alternatifler - Wellable
Sendoso
sendoso.com
Lider Gönderim Platformu Sendoso, alıcının yolculuğu boyunca müşterilerle etkileşim kurmanın yeni yollarını sunarak şirketlerin öne çıkmasına yardımcı oluyor.
Tremendous
tremendous.com
Dijital ödemeleri uluslararası ölçekte geniş ölçekte gönderin. Anında teslimat, sorunsuz ödeme, yüzlerce ödül seçeneği. Kullanımı kolay platformumuzda ödemelerinizi satın alın, gönderin, takip edin, yönetin ve markalayın.
Snappy
snappy.com
Snappy, dünyanın dört bir yanındaki insanları birbirine bağlamak için deneyimin ve zevkin gücünü kullanan, hepsi bir arada kurumsal hediye platformudur.
Giftogram
giftogram.com
Giftogram is a free global platform that helps businesses send gift cards and prepaid cards with their chosen design, logo, and custom message in minutes. Founded on the idea of choice, recipients can decide where to redeem their Giftogram from hundreds of today’s most popular retailers. We’re on a ...
Guusto
guusto.com
Recognition built to impact frontline retention. Not another points program! Start in minutes, not months, with a free single user account that can send rewards to anyone. Flexible delivery to reach frontline workers through web, mobile app, TV displays and print options that require no technology t...
Awardco
award.co
Awardco boosts productivity, reduces spend, and builds culture through value-driven recognition and rewards. Access the largest reward network on the planet and get tax compliance support for your employee rewards through Awardco's unique partnerships with Amazon Business and Deloitte. Enjoy dollar-...
Stadium
bystadium.com
Stadyum, ölçek veya mesafe ne olursa olsun küresel grup hediyelerini, ödülleri ve promosyonları basit ve kişisel hale getiriyor. Dünyanın her yerindeki alıcılarınızın ne istediklerini ve nereye göndereceklerini seçmelerine izin vererek varsayımları ortadan kaldırıyoruz ve her alışverişin etkisini en...
Xoxoday
xoxoday.com
İşletmeler için Ödüller, Teşvikler, Avantajlar ve Ödemeler Altyapısı. Yeni kurulan şirketlerden büyük işletmelere kadar her büyüklükteki binlerce işletme, ödüller, ayrıcalıklar, teşvikler göndermek ve ödemeleri dağıtmak için Xoxoday'ın ticari para birimini kullanıyor.